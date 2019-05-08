مصادر تكشف تحديثات "أبل" المرتقبة على هواتف آيفون والساعات الذكية

تستعد أبل لإطلاق تطبيقات جديدة وتحديث لنظام التشغيل وتطبيقاتها الحالية على كل أجهزتها بداية من الكمبيوتر واللاب توب وحتى الأجهزة اللوحية والهواتف والساعات الذكية، وذلك خلال فعاليات مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين الذي ينطلق هذا العام في 3 يونيو/حزيران المقبل وينتهي يوم 7 من الشهر نفسه، وفقا للعين الإخبارية.

ونشرت "العين الإخبارية" بعض التسريبات السابقة عن تحديثات آيفون المرتقبة نقلا عن موقع "بيزنس انسايدر"، وتضيف في هذا التقرير بعض التحديثات الأخرى للآيفون والساعات الذكية، نقلا عن وكالة "بلومبرج".

وكشفت مصادر داخل أبل لوكالة "بلومبرج" أنه على رأس التحديثات المرتقبة في نظام تشغيل "iOS 13"، الذي ينطلق رسميا مع هواتف آيفون الجديدة في سبتمبر/أيلول "الوضع المظلم" Dark Mode وهي واجهة رمادية وسوداء مصممة للاستخدام أثناء الليل لإراحة العين، فضلا عن لوحة مفاتيح جديدة لأجهزة آيفون تعمل بنظام المسح.

وأضافت المصادر أن الشركة ستعلن عن تحديثات لتطبيقات رئيسية في هواتف آيفون مثل الخرائط والمذكرات وتطبيق المراسلة والصحة، خلال سعيها لتطوير نفسها ومنافسة التطبيقات الخارجية المتخصصة في التقنيات التي يمكن لأبل التطور فيها، وكذلك ستكشف عن تطبيقات جديدة للساعات الذكية تجعلها أكثر استقلالية عن آيفون.

تحديثات الساعة Apple Watch

تخطط أبل لإضافة نسخة خاصة من متجر التطبيقات App Store على الساعات الذكية حتى يتمكن المستخدمون من تحميل التطبيقات مباشرة دون الحاجة لتنزيلها على الآيفون، وهو ما سيفتح فرصا جديدة هائلة للمطورين، كما سيعزز من أعداد تحميل التطبيقات على المتجر، ويتيح فرص لإضافة تطبيقات جديدة خاصة بالساعة.

وتطور أبل الواجهة الرئيسية للساعة الذكية لإضافة المزيد من المعلومات بجانب الوقت، على أن تظهر حالة الاستماع إلى الكتب والعمر المتبقي للبطارية ومعلومات أخرى تظهر مدى الضوضاء الخارجية وبيانات عن المطر.

وتعمل أبل على تطبيق للتسجيل الصوتي وحفظ المذكرات الصوتية خاص بالساعة الذكية حتى يتمكن المستخدمون من تسجيل مذكرات صوتية عبر الساعة مباشرة.

Advertisements

وتنوي أبل أيضا إتاحة استخدام ملصقات "أنيموجي" Animoji الشهيرة، وهي خاصية رصد وتقليد حركات المستخدم على شاشة الهاتف لكن في هيئة حيوانات أليفة، على الساعة بعد مزامنتها من آيفون المستخدم.

ويرتقب أيضا إضافة تطبيق للكتب المسموعة عبر الساعة وآلة حاسبة وتطبيقين جديدين للصحة أحدهما للتذكير بمواعيد الدواء وآخر لمراقبة الدورة الشهرية لدى النساء.

تنوي أبل تحديث نظام التشغيل والعديد من تطبيقاتها الرئيسية التي تأتي محملة بالفعل على هواتف آيفون، مثل تطبيق "الصحة" الذي سيحصل على صفحة رئيسية جديدة وشكل أفضل كما سيضاف إليه قسم جديد باسم "الصحة السمعية" لمتابعة مستوى الصوت الذي يستمع إليه المستخدم عبر الهاتف أو مدى ارتفاع صوت البيئة الخارجية، كما سيأتي التطبيق بمتتبع أكثر شمولا للدورة الشهرية عند السيدات.

وتقدم أبل لوحة المفاتيح الجديدة، والموجودة بالفعل لكن عبر تطبيقات خارجية مثل "سويفت كي" SwiftKey، عبر المسح على الأحرف الموجودة على الشاشة في حركة واحدة دون رفع الإصبع لكتابة الكلمات أثناء المراسلة أو غيرها، وينبغي على "أبل" أن تقدم لوحة مفاتيح مميزة لتنافس للخيارات التي يلجأ إليها المستخدمون بالفعل حاليا.

وتطور أبل أيضا تطبيق المذكرات للتنافس مع العديد من تطبيقات الواجبات والتذكير الموجودة على متجر "آب ستور"، ويأتي التطبيق الجديد بشاشة رئيسية مقسمة إلى 4 أقسام في شكل شبكة كل منها له لون خاص ويمكن للمستخدم إضافة الواجبات اليومية أو واجبات أخرى أو الواجبات المهمة.

وتقدم خاصية جديدة في تطبيق "وقت الشاشة"، المعني بمتابعة استخدام الجهاز الذكي، تتيح للوالدين بتحديد جهات الاتصال التي يمكن لأطفالهم التواصل معها في أوقات معينة، بينما سيحصل تطبيق "الكتب" على تطوير جديد من شأنه تشجيع المستخدمين على القراءة عبر نظام تتبع للقراءة ونظام مكافآت.

وبجانب تلك التطبيقات، طورت أبل أيضا تطبيق المراسلة "آي مسج" iMessage بتعزيزات تجعله شبيهة بـ"واتساب"Whatsapp، وكذلك تطبيق الخرائط لإضافة عناوين مثبتة مثل المنزل أو العمل، ونظام جديد شامل لـ"وضع النوم" يُربط بنسخة محدثة من خاصية "وقت النوم" المتوفرة حاليا، وذلك لتطوير قدرة الهاتف على تتبع وقت نوم المستخدم.