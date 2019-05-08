أسباب وأنواع التبول اللاإرادي عند الأطفال وكيفية علاجه

التبول اللاإرادي من المشكلات التي تصيب الكثير من الأطفال سواء أثناء الاستيقاظ أو خلال النوم، ويكون أمرا مزعجا نفسيا للطفل والأسرة ومصدرا للإحراج، وفيما يلي نلقي الضوء على أسباب التبول اللاإرادي المفاجئ عند الأطفال، وأنواعه وطرق علاجه، وفقا للعين الإخبارية.

أنواع التبول اللاإرادي عند الأطفال

1 - التبول اللاإرادي الأولي:

يرجع التبول اللاإرادي عادةً إلى تأخير في نضوج الجزء من الجهاز العصبي الذي يتحكم في وظيفة المثانة، وقد يكون هناك سبب آخر للأطفال الذين يتبولون خلال الليل، وهو نقص في الهرمون المضاد لإدرار البول ADH بما يمنع التحكم في المثانة أثناء النوم، علاوة على أن الأطفال الصغار لا يملكون آلية الإشارات الكافية بين المثانة والدماغ، وبالتالي يفشلون في الاستيقاظ أثناء الليل وربما يبللون الفراش.

2 - التبول اللاإرادي الثانوي:

قد يكون هذا النوع ناتجا إما عن مشاكل نفسية وإما اضطرابات طبية، مثل عدوى المسالك البولية، أو تشوهات المسالك البولية أو مرض السكري.

3 - السلس النهاري:

السلس النهاري غير المرتبط بالتهاب المسالك البولية أو التشوهات التشريحية أقل شيوعا من سلس البول الليلي، وأحد الأسباب المحتملة لسلس البول أثناء النهار هو المثانة المفرطة النشاط.

أسباب التبول اللاإرادي النفسية

القلق والتوتر والضغوطات النفسية الناتجة عن المشكلات الأسرية.

وضع الطفل على الهامش في الأسرة، وتهميشه في حالة ولادة طفل جديد في العائلة.

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عدم شعور الطفل بالثقة في النفس وتعرضه للتوبيخ باستمرار.

العنف في تربية الطفل وضربه.

معاملة الطفل معاملة قاسية في التربية.

طرق علاج التبول اللاإرادي عند الأطفال

في حالة كان سبب التبول اللاإرادي لدى الأطفال نفسيا، بسبب مشكلات عصبية ونفسية ومشكلات أسرية، يجب الرجوع إلى سبب المشكلة وعلاجها، ويمكن استشارة الطبيب ومراجعته لتشخيص الحالة والعلاج.

الحرص على تشجيع الطفل للذهاب إلى المرحاض بصورة متكررة، وعدم الانتظار فترة طويلة من دون تفريغ المثانة.

أهمية إيقاظ الطفل من آن لآخر أثناء الليل للذهاب إلى المرحاض.

عدم تناول الطفل لكمية كبيرة من السوائل قبل النوم.

يمكن أن تشمل تقنيات العلاج أنظمة إنذار الرطوبة وتدريب السرير الجاف، والذي يتضمن تدريب المثانة والأدوية، حيث يرتبط إنذار مستشعر الرطوبة بملابس نوم الطفل، مع وجود مكبر صوت صغير على كتف الطفل، وقطرة واحدة من البول كافية لتفعيل الإنذار، والذي يوتر الطفل ويوقفه عن التبول.

تعويد الطفل على التبول على جدول زمني مثلا مرة كل ساعتين.