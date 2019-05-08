كيا تطرح سيارة "ستينجر" الرياضية بإمكانات جديدة

طرحت شركة كيا موتورز، الأربعاء، سيارة ستينجر الرياضية المطورة مع مزيد من ميزات السلامة لتعزيز المبيعات في السوق المحلية، وفقا للعين الإخبارية.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية: "الطراز الذي تمت ترقيته مزين بإطارات ميشلان ونظام لتنظيف الهواء".
وتشمل ميزات السلامة تجنب الاصطدام الأمامي، ومساعد القيادة على الطرق السريعة، وأنظمة مساعدة الحفاظ على الممرات.
وقال بيان كيا إن سعر السيارة الرياضية يتراوح بين 35 مليون و49 مليون وون (30 ألف دولار إلى 42 ألف دولار)، مع ارتفاع الأسعار حسب الخيارات.
كانت كيا قد طرحت للمرة الأولى سيارة ستينجر في السوق المحلية في مايو 2017. وهي متوفرة في الأسواق العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا.
يذكر أن كيا هي شركة تابعة مملوكة لهيونداي موتر بنسبة 34% وتشكل هيونداي وكيا معا خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات.
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