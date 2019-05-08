فلوريدا .. إمراة تخفي تمساحاً حياً في سروالها والشرطة تكتشفه

أسفر تفتيش عادي للشرطة في مقاطعة ”شارلوت“ بولاية فلوريدا شرق الولايات المتحدة الاثنين، عن العثور على تمساح حي من سروالها، على ما أعلنت شرطة المقاطعة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أعلن مكتب قائد شرطة المقاطعة الواقعة على السواحل الغربية لولاية فلوريدا قرب متنزه ”إيفرغليدز الوطني“، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المرأة كانت تنقل في سيارتها أيضا 41 سلحفاة.

ولم يتضح ما إذا كانت المرأة قد أوقفت، غير أن مكتب قائد شرطة مقاطعة شارلوت أشار عبر ”فيسبوك“ إلى أن هيئة الحياة البحرية والبرية كُلفت بالتحقيق في الحادثة.

وقد سجلت فلوريدا في السنوات الماضية ازديادا في الجرائم والسلوكيات الغريبة، وثمة حساب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحمل اسم ”فلوريدا مان“ مخصص لهذه الأحداث غير العادية.