مرسيدس تستعد لطرح أغلى سيارة دفع رباعي في أمريكا

بعد الكشف عنها رسمياً بمعرض نيويورك الدولي للسيارات، أعلنت شركة مرسيدس Mercedes عن قرب طرحها لطراز GLS كلاس الجديد المخصص لعام 2020 الذي يعد أغلى سيارة دفع رباعي في الولايات المتحدة.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الشركة الألمانية أعلنت عن بدء تصنيع الطراز رسمياً لطرحه للسوق الأمريكية للبيع بداية من العام المقبل، وقد نشر الموقع لقطات حصرية للطراز GLS نقلاً عن موقع Kolesa.ru، وفقا للعين الإخبارية.

ووفقاً للموقع الأمريكي، فإن هذا الطراز الجديد من مرسيدس Mercedes، سيكون أغلى سيارة دفع رباعي SUV بالسوق الأمريكية، نظراً لأنه سيطرح بتكفله تبدأ من 200 ألف دولار.

وفيما يخص مواصفات الطراز، كشف "موتور وان" عن أن بعض من تفاصيل إمكانيات محرك طراز GLS الجديد من مرسيدس Mercedes قد سربت قبيل طرحه؛ حيث من المقرر طرحه بمحرك توين تربو فئة V8، ينتج قوة تصل لـ500 حصان بنظام قيادة four wheels رباعي الدفع.

جدير بالذكر أن عملية تصنيع طراز GLS ستتم في مصنع مرسيدس Mercedes بولاية ألاباما الأمريكية، الذي سبق أن شهد تصنيع سيارات سابقة لمرسيدس Mercedes طرحت بالسوق الأمريكية والكندية.