مجلس الوزراء السعودي يؤكد على القوة المالية للمملكة

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مساء الثلاثاء، بتكثيف وتضافر الجهود وتكاملها بين مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من ملايين المعتمرين والزوار، سعياً لراحتهم وأمنهم وسلامتهم.

وفي مستهل الجلسة، توجه العاهل السعودي، بالحمد والثناء، على ما من به على جميع المسلمين، من بلوغ شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يتقبل منهم الصيام والقيام وأن يوفقهم للأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم.

وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة، ولمواطني المملكة، على ما عبروا عنه من تهانٍ وتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعين الجميع على صيامه وقيامه.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، تقدم بالتهنئة للعاهل السعودي، وولي العهد، ومواطني المملكة، والمقيمين فيها، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول الشهر.

وتطرق المجلس، إلى الأرقام المالية التي تضمنها التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1440 / 1441هـ " 2019 " ، وما عكسته من تحسن في أداء المالية العامة نتيجة استمرار جهود حكومة المملكة المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، كما تضمن المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

وأكد مجلس الوزراء، أن التقديرات الإيجابية المتمثلة في إعلان وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على ( A+ ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشار إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، وكذلك تحديث وكالة التصنيف الائتماني "موديز" التقرير الائتماني للمملكة ( A1 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في اقتصاد المملكة وفعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023.

قرارات محلية

وفي ختام جلسته أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

*قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 3 / 3 / 1439هـ ، وذلك على النحو الموضح في القرار، وإضافة ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية ، الوارد في البند (أولاً) من المادة (الثامنة) من نظام صندوق التنمية الزراعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 1 / 2 / 1430هـ .

Advertisements

*كما قرر المجلس أن تتولى الهيئة العامة للعقار مباشرة الاختصاصات -المقررة نظاماً- المعهودة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية في ما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار .

*قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم .

*قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الماليزية .

*قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم المركز الوطني للتخصيص ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7 / 6 / 1438هـ ، وذلك على النحو الموضح في القرار .

*قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني- أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كومنولث البهاما في مجال خدمات النقل الجوي ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

*قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) .

*قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة .

*قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمركز الأسترالي لتقارير العمليات والتحليل (أستراك) في ما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.