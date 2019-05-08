السودان.. توضيح من المجلس العسكري بشأن "شحنة الأسلحة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الاحتجاجات الشعبية أسقطت البشير بعد أشهر من الاحتجاج

وقال عضو المجلس العسكري، ياسر العطا، إن الأسلحة التي جرى العثور عليها تخص منظومة الأمن الشعبي، وأضاف أن تفكيكها يجري في الوقت الحالي حتى تكون في أيدي "الجهات النظامية".

وجاء التوضيح بعدما صادرت القوات السودانية أحزمة ناسفة وأسلحة، تضم بنادق مزودة بكواتم للصوت وأجهزة تحكم لتفجير العبوات الناسفة عن بعد، وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية، خلال مداهمة لأحد العقارات في الخرطوم.

السودان: المجلس العسكري يرد على مقترحات المعارضة ويشدد على إبقاء الشريعة مصدرا للتشريع

مقدم بواسطة: France 24



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الشارع السوداني يشكو عدم التواصل المباشر مع قوى التغيير وغموض المقترحات المقدمة France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO السودان: المجلس العسكري يرد على مقترحات المعارضة ويشدد على إبقاء الشريعة مصدرا للتشريع France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ويتولى المجلس السلطة في السودان بشكل مؤقت، عقب عزل الرئيس عمر البشير في شهر أبريل الماضي، عقب احتجاجات على مدى أشهر ضد حكمه الذي استمر 30 عاما.

وتتواصل الاحتجاجات التي تتسم بالسلمية مع مطالبة جماعات المعارضة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، وتقودها قوى الحرية والتغيير.

ولمح المجلس العسكري إلى احتمالية إجراء انتخابات مبكرة، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع قوى المعارضة.

ويوم الثلاثاء، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، إن المجلس يملك خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي.

وأضاف كباشي خلال مؤتمر صحفي أن أكثر من 4 أعضاء في المجلس الانتقالي قدموا استقالاتهم.