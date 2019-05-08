السعودية تعين رئيسا جديدا للهيئة العامة للطيران المدني

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزالسعودية تعين رئيسا جديدا للهيئة العامة للطيران المدني أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، فجر اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا جديدا يقضي بتعيين عبد الهادي بن أحمد المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير. وفي يناير الماضي، صدر مرسوم ملكي بإقالة رئيس الهيئة السابق عبد الحكيم بن محمد التميمي، دون توضيح الأسباب. كلمة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

مقدم بواسطة: الوطن

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO وكان مجلس الوزراء السعودي قد عقد أمس الثلاثاء اجتماعا ليليا، هو الأول له هذا العام، حيث يتغير عادة موعد اجتماع الحكومة السعودية الأسبوعي من النهار إلى الليل خلال شهر رمضان المبارك. © Bandar Algaloud - Courtesy of Saudi Royal Court العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرياض، 18 ديسمبر 2018السعودية تعين رئيسا جديدا للهيئة العامة للطيران المدني المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس"

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