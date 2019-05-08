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هذا الموضوع Google Duplex يدعم المستخدمين في تنفيذ مهام أكثر لاحقاً هذا العام #IO2019 ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت خدمة Google Duplex أفضل ما قدمت جوجل من تقنيات الذكاء الإصطناعي منذ الإعلان عنها للمرة الأولى خلال مؤتمر جوجل للمطورين خلال 2018، واليوم تستمر شركة جوجل في تطوير تقنية Google Duplex ليأتي بمزيد من المميزات لدعم المستخدم في تنفيذ مهام أكثر خلال الفترة القادمة.
كشفت شركة جوجل في مؤتمر المطوريين عن التغييرات والتطورات التي تطرأ على Google Duplex، حيث لن تقتصر مهام خدمة Duplex خلال الفترة القادمة على أجراء الحجز في المطاعم عبر مساعد جوجل الإفتراضي فقط، بل أن جوجل تتوسع بخدمات Duplex في 44 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم المستخدم في تنفيذ عدد أكبر من المهام على شبكة الإنترنت.
ويمكن لخدمة Duplex أن تدعم المستخدمين خلال الفترة القادمة في تأجير السيارات للقيام برحلة ما، حيث تعمل خدمة Duplex على جمع المعلومات عن خط سير الرحلة ومن ثم حجز أو تأجير السيارة من أقرب موقع للمستخدم، كما يمكن للخدمة أيضاً أن تدعم المستخدم في حجز بطاقات العروض السينمائية.
ومن المقرر أن تتوفر خدمات ومميزات Duplex الجديدة الآن في إصدار تجريبي من جوجل، كما أن التوسع في مهام Duplex لن يحتاج إلى تكامل الخدمة مع مختلف الشركات في البداية، أيضاً من المقرر أن تقدم جوجل مزيد من التفاصيل حول تطور خدمات ومهام Duplex على شبكة الإنترنت خلال الفترة القادمة.
المصدر
هذا الموضوع Google Duplex يدعم المستخدمين في تنفيذ مهام أكثر لاحقاً هذا العام #IO2019 ظهر على التقنية بلا حدود.
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