الولايات المتحدة تعمل على بناء أسرع حاسوب عملاق في العالم

دبي - بواسطة محمد فارس © الولايات المتحدة تعمل على بناء أسرع حاسوب عملاق في الولايات المتحدة تعمل على بناء أسرع حاسوب عملاق في

كتب- عاصم الأنصاري:

خصصت الولايات المتحدة، مبلغ 600 مليون دولار لبناء أسرع حاسوب عملاق في العالم، وثان حواسيبها من فئة "Exascale"، المسمى "فرونتير"، والذي من المقرر وضعه في الخدمة بحلول عام 2021، لصالح مختبر أوك ريدج الوطني في ولاية تينيسي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.

ويمتلك "فرونتير"، قدرة معالجة تصل إلى "1.5 إكسا فلوبس"، أي ما يعادل مليار مليار عملية حسابية في الثانية الواحدة، ويجري بناءه من قبل شركة صناعة الرقاقات "أيه أم دي" والشركة المصنعة للحواسيب العملاقة "Cray".

وسيتم استخدام قدرة معالجة أسرع حاسوب عملاق من أجل مجموعة من المهام، بما في ذلك التنبؤ بتغير المناخ، والتنبؤ بمسار الأعاصير، وتطوير أدوية جديدة، إلى جانب إجراء حسابات متقدمة في مجالات، مثل البحوث النووية والمناخية، ونمذجة مصادر طاقة الانصهار، ومحاكاة أنظمة محركات الاحتراق، وإجراء عمليات محاكاة للكون والمجرات.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، وللتوضيح، فإذا قام كل فرد على وجه الأرض بإجراء عملية حسابية واحدة في الثانية الواحدة، فإننا بحاجة لأكثر من ست سنوات لإجراء عدد مماثل من العمليات الحسابية التي يمكن لحاسب Frontier القيام بها في ثانية واحدة.

وقال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، في بيان صحفي: "يضمن أداء "فرونتير" الفريد من نوعه قدرة بلادنا على قيادة العالم في مجال العلوم، والتي تحسن الحياة وتجلب الازدهار الاقتصادي لجميع الأميركيين والعالم بأسره".

وأضاف "يسرع "فرونتير" الابتكار في مجال الذكاء الصناعى من خلال تزويد الباحثين الأمريكيين ببيانات ذات مستوى عالمي وموارد حوسبة لضمان أن تكون الاختراعات العظيمة القادمة مصنوعة في الولايات المتحدة".

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وتقول شركة "أيه أم دي": "لدى "فرونتير" قوة معالجة تفوق قدرة معالجة أسرع 160 حاسوبًا عملاقًا معًا، وهو قادر على التعامل مع كمية مذهلة من البيانات، مع عرض نطاق ترددي أكبر بمقدار 24 مليون مرة عن متوسط الاتصال المنزلي بالإنترنت، مما يجعله قادرًا على تنزيل 100 ألف فيلم بدقة HD في الثانية".

يذكر أن هذا الحاسوب العملاق لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة هي أكبر قوة حوسبة في العالم، إذ من المتوقع أن يكون لدى الصين حاسوب عملاق "Exascale" خاص بها بحلول عام 2020، أي قبل عام من حصول الولايات المتحدة على حاسوبها.

وتعد الصين رائدة على مستوى العالم من حيث عدد أجهزة الحاسب العملاقة، إذ لديها حاليًا 227 جهازًا من أسرع أجهزة الحاسب العملاقة في العالم بالمقارنة مع 109 حاسبًا للولايات المتحدة.

واختارت وزارة الطاقة شركة "أيه أم دي" لعدد من الأسباب، بما في ذلك أداء معالجاتها، ونجاحاتها الأخيرة في تصميم الرقاقات شبه المخصصة لـ"مايكروسوفت"

و"سوني".

ويشغل الحاسوب ما يصل إلى 7300 قدمًا مربعًا، أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة سلة تقريبًا، ويحتوي على 90 ميلًا من الكابلات، ويحتاج حوالي 5900 جالون من المياه المتدفقة في الدقيقة لتبريده.

ويستخدم "فرونتير" العشرات من وحدات المعالجة المركزية "EPYC" المخصصة الخاصة بشركة "أيه أم دي"، وترتبط كل وحدة بأربعة وحدات من وحدات معالجة الرسوميات التابعة للشركة "Radeon Instinct".