سامسونج: لا يمكننا تحديد موعد طرح هاتف "جالكسي فولد" القابل للطي

دبي - بواسطة محمد فارس © جالكسي فولد جالكسي فولد

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أنها لا تستطيع حتى الآن تأكيد تاريخ الشحن المتوقع لهاتفها القابل للطي "جالكسي فولد"، واعتذرت لعملائها في الولايات المتحدة، الذين طلبوا الهاتف بشكل مسبق، عن هذا التأخير.

وأخرت "سامسونج" المبيعات العالمية للهاتف القابل للطي البالغ سعره 1980 دولارًا، بعد أن اكتشف المراجعون وجود مشاكل في الشاشة، مما تسبب في نكسة لشركة سامسونج وجهودها لعرض ابتكاراتها.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، أكدت المتحدثة باسم "سامسونج" ما صرح به الفرع الأمريكي لعملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى العملاء الذين طلبوا "جالكسي فولد" بشكل مسبق: "إذا لم نتمكن من شحن الهاتف بحلول تاريخ 31 مايو، فسيتم إلغاء طلبك تلقائيًا".

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وأضافت: "لقد طُلب من سامسونج إبلاغ العملاء بأنه سيتم إلغاء الطلبات المسبقة في حالة عدم شحن المنتج بحلول تاريخ 31 مايو، وذلك وفقًا للوائح الولايات المتحدة".

وعلى الرغم من أن هذه المشكلة لا تسبب في الوقت الحالي خسائر مالية للشركة، إلا أن التأجيل المستمر لعملية شحن الأجهزة القابلة للطي يلحق الضرر بجهود "سامسونج" لتصوير نفسها على أنها المحرك الأول للابتكار، كما يقول المحللون.

وذكرت الشركة أنها تخطط لإنتاج مليون هاتف "جالكسي فولد" على الأقل في السنة الأولى، مقابل إجمالي 300 مليون هاتف تنتجها سنويًا في المتوسط، لكنها أوقفت في وقت سابق الطلبات المسبقة للهاتف تبعًا للإقبال الكبير والطلب المرتفع على الهاتف، بحسب أقوالها.

وأجلت سامسونج تاريخ الإصدار الأصلي في 26 أبريل إلى أجل غير مسمى، بعد أن قام المراجعون الأوائل للهاتف بالحديث حول تلف الأجهزة أثناء الاستخدام العادي، وقالت الشركة، عندما أعلنت عن تأجيل تاريخ إصدار الهاتف: "إنها تتخذ إجراءات إضافية لتعزيز الشاشة في ضوء المشكلات المبلغ عنها".