عبد المهدي لبومبيو: العراق مستمر بسياسته المتوازنة مع جميع الدول المجاورة بما فيها إيران

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القاهرة — سبوتنيك. صرح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان اليوم الأربعاء، "أكد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي أن العراق مستمر بسياسته المتوازنة التي تبني جسور الصداقة والتعاون مع جميع الأصدقاء والجيران ومنهم الجارة إيران، مشددا على رغبة العراق بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة ومع بقية دول الجوار والأصدقاء في مختلف المجالات".
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وقال بومبيو للصحفيين وهو في طريقه لبغداد "أريد الذهاب إلى بغداد للتحدث مع القيادة هناك لأؤكد لهم استعدادنا لمواصلة ضمان أن العراق دولة ذات سيادة ومستقلة"، بحسب "رويترز".
وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم قال في تغريدة على "تويتر"، في ساعة متأخر من ليل أمس الثلاثاء، "شاركنا في اجتماعين مهمين كل على انفراد: بين دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو".
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