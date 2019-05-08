أندرويد يحقق انتشارا واسعا عالميا

شهد مؤتمر المطورين جوجل "I/O developer conference" احتفاء المديرين المسؤولين عن نظام تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد" بوجود أكثر من 2.5 مليار هاتف ذكي نشط حول العالم يدعم الإصدارات المختلفة من نظام تشغيلها،وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب موقع "ذا فيرج" قالت ستيفاني كوتبيرتسون، كبيرة مديري نظام تشغيل أندرويد، أن هذا العدد الضخم من الأجهزة الذكية النشطة الداعمة للنظام حول العالم يعكس مدى النجاح الكبير والمتتابع الذي حققته إصدارات وتحديثات نظام تشغيل أندرويد المختلفة على مدار العقد الماضي.

وأوضحت "كوتبيرتسون" أنه وعلى الرغم من العدد الضخم إلا أن النسبة لا تكون دقيقة بنسبة 100%، لأن تلك الإحصائية اعتمدت فقط على عدد الأجهزة الذكية المرتبطة بمتجر جوجل Play Google، لذلك من المتوقع أن يكون العدد أكثر ضخامة، خاصة أن نسبة من الهواتف الذكية المقترنة بتطبيق "أمازون فاير أو اس Amazon Fire OS" بجانب نسبة كبيرة من الأجهزة الداعمة للنظام الموجودة في الصين لم يتم احتسابها في النسب النهائية للإحصائية.

جدير بالذكر أن نسخة 2017 من مؤتمر المطور "I/O developer conference" شهدت إعلان مسؤولي نظام تشغيل أندرويد أن عدد الهواتف الذكية النشطة حول العالم والمرتبطة بمتجر جوجل Play Google والداعمة لنظام الأندرويد Android وصلت إلى 2 مليار هاتف ذكي.