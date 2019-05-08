باحثون يرصدون لحظة قتل الجهاز المناعي للبكتريا في الدم

تمكن باحثون بجامعة لندن من تصوير فيديو يوضح الآلية التي يستخدمها الجهاز المناعي لقتل البكتريا في الدم، ونشروا بحثا حول تلك الآلية، الإثنين، في دورية Nature Communications، وفقا للعين الإخبارية.

ورصد الباحثون -خلال الفيديو الذي نشره موقع "phys.org"، المتخصص في الأخبار العلمية- استخدام جهاز المناعة لأجهزة نانوية يمكنها فتح ثقوب فتاكة في أهدافها، بما يساعد على حماية خلايانا.

وقال تقرير نشره الموقع بالتزامن مع نشر الدراسة إن هذا الإنجاز البحثي يقدم فهما أفضل لكيفية قتل الجهاز المناعي للبكتيريا، ولماذا تظل خلايانا سليمة؟ وقد يساعد في تطوير علاجات جديدة لتحسين كفاءة الجهاز المناعي في مواجهة الالتهابات البكتيرية، ووضع استراتيجيات تعيد استخدام جهاز المناعة للعمل ضد الخلايا المارقة الأخرى في الجسم.

وفي بحث سابق، صور العلماء ثقوبا في البكتريا يبلغ قطرها 10 نانومتر فقط، بعد تعرضها للهجوم من الجهاز المناعي، وفي هذه الدراسة قام الباحثون بمحاكاة كيفية تشكيل هذه الثقوب القاتلة، واستخدموا سطحا بكتيريا نموذجيا لتشكيل ما يعرف بمجمع غشاء الهجوم "MAC"، ثم استخدموا المجهر ذا القوة الذرية لرصد ما يحدث.

ويستخدم هذا النوع من الفحص المجهري إبرة متناهية الصغر، أنتجت صورة تتبعت الدور الذي تلعبه البروتينات المناعية في إحداث الثقوب بالبكتريا.