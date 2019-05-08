الكويت: يحق لجميع الدول استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

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جاء ذلك في كلمة ألقاها الماجد أمام أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة البند الرابع الخاص بتنفيذ اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي بين الوكالة وإيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
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وأعرب الماجد عن تطلع بلاده لاستمرار التعاون بين الوكالة وإيران لتسوية المسائل العالقة بهدف ضمان سلمية برنامج إيران النووي. وقال:
نتابع باهتمام بالغ التطورات الإيجابية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجموعة 5 + 1 وإيران في نوفمبر الماضي في فيينا والذي أفضى إلى وضع جدول زمني للأشهر الأربعة المقبلة.
ويأمل الماجد في أن تشكل هذه المفاوضات بداية ناجحة لاتفاق دائم يجنب المنطقة جميع التوترات وأن تكون إيران عامل أمن واستقرار للمنطقة. وأكد أن هذه التطورات المشجعة تعد خطوة أولى في الاتجاه الصحيح يجب البناء عليها للتوصل لاتفاق نهائي وشامل حول برنامج إيران النووي لضمان الاستقرار وتحقيق السلام والأمن الدوليين.
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