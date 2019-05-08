شيخ قبائل يتحدث للملك سلمان ويقدم له عهدا وبشارة

قال آل عاطف الشيخ سعد بن سلامة، للملك سلمان "يا الله، الله يخليك لنا، وأبشرك إن الله يحبك وشعبك يحبك، ومعاهدينك أول الدنيا وتاليها"، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
والتقى آل عاطف بالملك سلمان، في حضور ولي العهد محمد بن سلمان، ومفتي المملكة، وذلك بقصر اليمامة في الرياض.
وأكد سعد بن سلامة أن الكلمات التي قالها للملك، إنما هي تعبر عن كل ما يحمله أبناء الشعب السعودي تجاه قيادتهم.
وقال ابن سلامة إن "الشعب السعودي يدين لقائد مسيرتنا بالحب والولاء منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، ومن بعده أبناؤه الملوك، وصولا إلى سلمان الحزم، ومحمد العزم، الذي تشرفنا بالسلام عليه ومباركته بالشهر الفضيل في لقاء كان عنوانه الحب وتجديد العهد والولاء".
وأشار آل عاطف إلى أن "ما تحدثت به هو ما تحمله قلوبنا تجاه قيادتنا، وما تحمله نفوس أبناء الشعب السعودي تجاه الملك العادل، وولي عهده، وتعبر عن الولاء والمحبة والنية الصادقة تجاههم".
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