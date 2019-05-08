الان تتابع إصابة 13 طفلاً دهستهم سيارة غربي اليابان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 50 دقيقة - 8:38 ص, 8 مايو 2019 م التعليقات: 0 نقلوا إلى مستشفى محلي للعلاج طوكيو- الخليج 365: جرح 13 من أطفال إحدى دور الحضانة بعد أن صدمتهم سيارة في مقاطعة شيجا غربي اليابان صباح اليوم الأربعاء.وذكرت صحيفة “ماينيتشي” اليابانية أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى محلي للعلاج.

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