نمو مطرد للاقتصاد الرقمي في الصين

ارتفع حجم الاقتصاد الرقمي الصيني إلى 31.3 تريليون يوان (4.6 تريليون دولار أمريكي) في عام 2018، وهو ما يمثل 34.8% من إجمالي الناتج المحلي للصين، وفقاً لتقرير صادر عن مصلحة الصين للفضاء الإلكتروني، وفقا للعين الإخبارية.

ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أظهر التقرير الذي كُشف عنه في الدورة الثانية للقمة الرقمية المقامة في مدينة فوتشو بجنوب شرقي الصين، أن نظام الابتكار في الصين قد تحسن بشكل مستمر؛ حيث بلغت القروض المستحقة على الشركات الصينية في العلوم والتكنولوجيا 3.53 تريليون يوان (520 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.

يذكر أن الاقتصاد الرقمي عزز محركات التنمية الجديدة في الصين؛ حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية 31.63 تريليون يوان (4.66 تريليون دولار) بالإضافة إلى أكثر من 9 تريليونات يوان (1.33 تريليون دولار) لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت في العام الماضي وأكثر من 600 مليون مستخدم للدفع عبر الإنترنت.

وأوضح التقرير أيضاً أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الصين زادت بنسبة 11.7% في عام 2018.

ووفقاً للتقرير، أصبحت موارد البيانات عاملاً أساسياً وراء تطور الاقتصاد الرقمي، وأصبح استهلاك المعلومات قوة دافعة قوية للطلب المحلي والنمو الاقتصادي.