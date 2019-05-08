هذا الموضوع جوجل تخطط لدفع الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android Q لعدد 21 هاتف #IO2019 ظهر على التقنية بلا حدود.
بدأت شركة جوجل في الفترة الأخيرة في العمل مع كبرى الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد، لمعاينة الإصدار التجريبي من تحديث الأندوريد على الهواتف الذكية، واليوم أكدت عملاق البحث على دفع الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android Q لعدد 21 من هواتف الأندوريد.
لن تقتصر معاينة تحديث Android Q خلال الفترة القادمة على هواتف Pixel فقط، حيث تقدم جوجل الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android Q لعدد 12 شركة من الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد، على أن يتوفر خلال الفترة القادمة لعدد 21 هاتف.
وتشمل الهواتف التي ستحصل على تحديث Android Q هواتف Pixel التي يصل عددها إلى 8 إصدارات يأتي من بينها الإصدارات المتوسطة الجديدة Pixel 3a وPixel 3a XL، على أن يأتي 13 هاتف من شركات أخرى، كما يصل التحديث للهواتف عبر OTA.
ومن المقرر أن تشمل الهواتف التي ستحصل على الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android Q كلاً من الهواتف التالية:
- Asus Zenfone 5z
- Essential PH-1
- Nokia 8.1
- Huawei Mate 20 Pro
- LG G8
- OnePlus 6T
- Oppo Reno
- Realme 3 Pro
- Sony Xperia XZ3
- Tecno Spark 3 Pro
- Vivo X27
- Vivo NEX S
- Vivo NEX A
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi MIX 3 5G
المصدر
هذا الموضوع جوجل تخطط لدفع الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android Q لعدد 21 هاتف #IO2019 ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تخطط لدفع الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android Q لعدد 21 هاتف #IO2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.