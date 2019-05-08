سفير الإمارات في لبنان يقول إن بلاده سترفع حظرا على سفر مواطنيها إلى لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

نقلت وسائل إعلام لبنانية رسمية عن سفير الإمارات لدى لبنان قوله يوم الثلاثاء إن بلاده سترفع قريبا حظرا على سفر مواطنيها للبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن السفير حمد سعيد الشامسي قوله للصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل "رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى لبنان أصبح قريبا".

وقالت الإمارات، وهي حليف مقرب من السعودية، في فبراير شباط إنها سترفع توصيتها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان الذي كان السائحون الخليجيون يتوافدون عليه بانتظام والذي يعاني اقتصاده من صعوبات الآن.

وأبدت الإمارات والسعودية قلقهما مرارا من الأوضاع السياسية في لبنان الواقع بالقرب من سوريا التي تمزقها الحرب والذي يضم جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

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وأنهت القوات المسلحة اللبنانية في عام 2017 وجود معارضين سوريين وجماعات مقاتلة سيطرت على جيوب صغيرة في منطقة جبلية على امتداد الحدود.

وتعتبر دول الخليج السنية إيران الشيعية منافسا إقليميا وأعلنت حزب الله، صاحب النفوذ الكبير في لبنان، جماعة إرهابية.

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