اخبار الخليج

سفير الإمارات في لبنان يقول إن بلاده سترفع حظرا على سفر مواطنيها إلى لبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

نقلت وسائل إعلام لبنانية رسمية عن سفير الإمارات لدى لبنان قوله يوم الثلاثاء إن بلاده سترفع قريبا حظرا على سفر مواطنيها للبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن السفير حمد سعيد الشامسي قوله للصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل "رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى لبنان أصبح قريبا".

وقالت الإمارات، وهي حليف مقرب من ، في فبراير شباط إنها سترفع توصيتها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان الذي كان السائحون الخليجيون يتوافدون عليه بانتظام والذي يعاني اقتصاده من صعوبات الآن.

وأبدت الإمارات والسعودية قلقهما مرارا من الأوضاع السياسية في لبنان الواقع بالقرب من سوريا التي تمزقها الحرب والذي يضم جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

Advertisements

وأنهت القوات المسلحة اللبنانية في عام 2017 وجود معارضين سوريين وجماعات مقاتلة سيطرت على جيوب صغيرة في منطقة جبلية على امتداد الحدود.

وتعتبر دول الخليج السنية إيران الشيعية منافسا إقليميا وأعلنت حزب الله، صاحب النفوذ الكبير في لبنان، جماعة إرهابية.

للمزيد على يورونيوز:إسرائيل تحذر لبنان عبر بومبيو والسبب.. اتهامات لحزب الله بإقامة مصنع صواريخ الزعماء العرب المنقسمون يتحدون ضد قرار ترامب بشأن الجولان ميشال عون لدول أوروبا: انتظروا أمواجا جديدة من المهاجرين قريبا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير الإمارات في لبنان يقول إن بلاده سترفع حظرا على سفر مواطنيها إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا