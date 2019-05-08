أول اتصال بين رئيس وزراء البحرين وأمير قطر منذ قطيعة 2017

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

ذكرت وسائل الإعلام القطرية أن رئيس وزراء البحرين اتصل هاتفيا بأمير قطر أمس الاثنين لتهنئته بحلول شهر رمضان لكن المنامة قالت إن الاتصال النادر من نوعه وسط خلاف طويل الأمد بين الدوحة وبعض الدول العربية لا يمثل أي تغير في الموقف السياسي.

وبدأت البحرين والسعودية والإمارات ومصر مقاطعة دبلوماسية وتجارية مع قطر عام 2017 واتهمتها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

والاتصال بين رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتبادل التهاني بحلول شهر رمضان تصرف معتاد بين الدول الإسلامية.

ويبدو أن هذا أول اتصال يعلن عنه بين البحرين وقطر منذ المقاطعة. وفي سبتمبر أيلول 2017 اتصلت السعودية بقطر لبحث الأزمة لكنها قالت في اليوم التالي إنها علقت الحوار مع الدوحة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن وزير شؤون مجلس الوزراء قوله "الاتصال بين سمو رئيس الوزراء وأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي للبحرين ولا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها السعودية والإمارات ومصر حول تنفيذ قطر بما التزمت به في 2013 و2014".

ويأتي الاتصال بعد أسبوع من إرسال البحرين والسعودية مندوبين لحضور منتدى سياسي في الدوحة في خطوة هي الأولى من نوعها كذلك منذ المقاطعة.

وهون وزير الخارجية القطري من شأن حضور المؤتمر الأسبوع الماضي قائلا إنه ليس هناك ما يشير إلى حل الخلاف.

ولم تورد وكالة الأنباء القطرية مزيدا من التفاصيل عن الاتصال.

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فيديو من BBC Arabic