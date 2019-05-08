شكرا لقرائتكم إطلاق صحافيَي "رويترز" بعفو رئاسي في ميانمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - يانغون - أ ف ب، رويترز | منذ 6 ساعات في 8 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 00:21

أطلقت السلطات في ميانمار بعد عفو رئاسي أمس الثلثاء، صحافيَين في وكالة "رويترز" حُكم بسجنهما 7 سنوات بعد إدانتهما بانتهاك قانون الأسرار الرسمية.



وخرج الصحافيان وا لون (33 سنة) وكياو سو أو (29 سنة) من سجن إنسين في يانغون، بعد اعتقالهما في كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وصدر قرار إطلاقهما ضمن عفو شمل 6520 سجيناً، أصدره الرئيس وين مينت لمناسبة السنة الجديدة التي بدأت في ميانمار في 17 نيسان (أبريل) الماضي.

ولوّح الصحافيان مبتسمين لدى خروجهما من السجن، وسط حشد من وسائل الإعلام والمهنئين. ثم أقلّهما زملاء في "رويترز" إلى حيث التأم شملهما بزوجتيهما وأطفالهما.

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وأعرب وا لون عن امتنانه لجهود دولية في سبيل إطلاقهما، قائلاً: "أنا سعيد جداً ومتحمس لرؤية أسرتي وزملائي. أتحرّق شوقاً للعودة إلى غرفة الأخبار. أنا صحافي وسأوصل عملي".

ولدى اعتقالهما كان الصحافيان يعدّان تقريراً حول قتل قوات أمن ومدنيين بوذيين 10 من مسلمي أقلية الروهينغا، في أيلول (سبتمبر) 2017 في ولاية راخين غرب ميانمار، حيث أرغم الجيش حوالى 740 ألفاً من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش.

وأثارت قضيتهما تنديداً دولياً، فيما اعتبرت "رويترز" انهما اعتُقلا بسبب تقريرهما. وأدلى ضابط شرطة بشهادته خلال المحاكمة، قال فيها إن رئيسه أمر فريقه بالإيقاع بالصحافيَين، وهي شهادة تجاهلها القاضي.

ونال التقرير الذي تضمّن إفادات من جناة وشهود وأسر ضحايا، جائزة "بوليتزر" للتغطية الدولية، كما حصل الصحافيان على جوائز أخرى، وظهرا على غلاف مجلة "تايم" بين شخصيات العام.

وقال رئيس التحرير في "رويترز" ستيفن آدلر: "نشعر بسعادة غامرة لإطلاق ميانمار صحافيَينا الجريئين وا لون وكياو سو أو. وباتا منذ اعتقالهما قبل 511 يوماً رمزَين لأهمية حرية الصحافة في العالم. نرحب بعودتهما".