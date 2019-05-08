شكرا لقرائتكم مقاتلات "التحالف" تدمر تعزيزات حوثية في مديرية كتاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 8 مايو 2019 - اخر تحديث في 8 مايو 2019 / 00:28

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف شرق صعدة.



وأوضحت مصادر عسكرية يمنية أن أعداد قتلى الميلشيات بلغت 307 خلال الأسبوع الماضي في مختلف الجبهات.

إلى ذلك، قال القائد الميداني في اللواء 83 مدفعية المقدم عبده علي القاضي، - بحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني - إن ما يقارب 110 من عناصر الميليشيات، بينهم القيادي البارز سلطان هادي محفوظ داوود، من منطقة أرحب صنعاء، والعميد منير علي أحمد ناجي القحوم من محافظة عمران، لقوا مصرعهم، فيما أصيب 60 آخرون، كما تم تدمير 3 أطقم قتالية تابعة للميليشيات.

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وفي شأن متصل، استهدفت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية تحركًا قتالياً لميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قوات الجيش أعطبت آلية (طقم عسكري) للميليشيات باستهدافه بقذيفة هاون قرب موقع الإريل بمديرية الزاهر.

وأسفر الاستهداف عن مصرع خمسة عناصر من الميليشيات، وجرح آخرين، كانوا على متن الطقم.