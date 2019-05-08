شكرا لقرائتكم باسيل في رسالة الى نظيره الإماراتي: نتمنى إصدار عفو عن الموقوفين اللبنانيين الشامسي يعد برفع الحظر عن سفـر الإماراتيين قريبا: نسعى لدعم الحكومة للقيام بمهماتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 7 مايو 2019 - اخر تحديث في 7 مايو 2019 / 22:56

طمأن سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى لبنان حمد سعيد الشامسي بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى ان "رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى لبنان اصبح قريبا وان فريقا من دائرة الطيران المدني الاماراتي يجتمع مع نظرائه اللبنانيين في مديرية الطيران المدني ويدرس الامور الفنية"، مؤكدا على "العلاقة الطيبة مع لبنان والتواصل مع الجميع على أعلى مستوى، ويهمنا استقراره وندعم في هذا الاتجاه".



وسلم باسيل السفير الشامسي رسالة موجهة إلى نظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، هنأه فيها بحلول شهر رمضان المبارك، وتمنى عليه وعلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "إصدار عفو خاص عن الموقوفين اللبنانيين الثمانية في الإمارات، إضافة إلى المحكومين الثلاثة".

وكان باسيل بحث في مقر وزارة الخارجية في قصر بسترس مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

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وفي كلمة له خلال إفطار رمضاني في الملعب البلدي لمدينة بيروت- ​طريق الجديدة​، في إطار مهرجان "رمضان منور جمعتنا"، برعاية رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، بدعوة من ​بلدية بيروت​، وضمن "مبادرات سفارة الإمارات لعام التسامح 2019"، أوضح الشامسي، أن "من هنا الدعوة إلى نبذ التفرقة والعودة إلى فحوى الأديان السماوية". ولفت إلى أن "عام 2019 الّذي هو عام التسامح، أرادته القيادة في الإمارات أن يكون ترجمة عملية لمساعينا لتعميم ثقافة السلام"، مؤكّدًا أن "الأوطان لا تُبنى إلّا بالفكر والعقل السليم، بعيدًا من الكراهية والتطرف الّذي ساهم في تحريف الأنظار عن جوهر ديننا ​الإسلام​ي".

وركّز الشامسي على أنّ "وثيقة الأخوة الإنسانية الّتي تمّ توقيعها في ​أبو ظبي​ أصبحت الأهمّ في تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية، هي نتاج عمل مشترك وحوار متواصل استمرّ لأكثر من سنة ونصف السنة بين ​البابا فرنسيس​ وشيخ ​الأزهر​ ​أحمد الطيب​".

وذكر أن "الوثيقة تحمل رؤيتها لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين أتباع الأديان"، مشددا على "أننا في الإمارت، نقل الملك المؤسس دولتنا إلى مصاف الدول المتدّمة، وعلى نهجه يستمرّ رئيس الإمارات، في الروحية نفسها، ليكمل مسيرة القائد المؤسس بعزم، حتّى باتت الثقة بالإنسان الأولوية الأساسية في تعاملنا مع الآخرين".

ونوّه الشامسي إلى "أننا ارتأينا هذا العام، وبرعاية كريمة من أخي الرئيس الحريري، أن نقيم إفطارات رمضانية على مدار الشهر، وهي تأكيد أنّ الإمارات ولبنان لهما علاقة مستمدّة جذورها من تاريخها". وأكّد "أننا نقف إلى جانب لبنان حكومةً وشعبًا، ونشكر الرئيس الحريري على الرعاية الكريمة والدعم المستمر واللامحدود بخاصة للسفارة". وأعلن أنّ "رسالتنا للبنان هي رسالة محبّة وعطاء وتواصل بين الشعبين. ونسعى دائمًا لدعم الحكومة لتقدّم خدماتها وما يجب أن تقدّمه للبنانيين".