شكرا لقرائتكم "اشـتباك كهربائي" بين أهالي المنصورية والقوى الأمنية والنائب حنكش ينال "نصيبه" أثناء تضامنه معهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 7 مايو 2019 - اخر تحديث في 7 مايو 2019 / 23:41

أدى استكمال وزارة الطاقة والمياه أعمال مدّ شبكة التوتّر العالي في منطقة المنصورية – المتن فوق الأرض بمؤازرة القوى الامنية، الى اشتباك وتدافع بين المواطنين الرافضين لمد خطوط فوق منازلهم مباشرةً، وبين القوى الأمنية التي استخدمت القوّة معهم. ونال النائب الكتائبي عن المتن الياس حنكش نصيبه من التدافع. ولاحقا غادر عمّال الشركة المتعهدة، وأخلت القوى الأمنية المنطقة، فيما وعد الأهالي بتصعيد تحركهم صباح الأربعاء إذا لم تصرف الوزارة النظر عن مد الخطوط قرب المنطقة السكنية.



وموضوع مد خطوط التوتر العالي في المنصورية مطروح منذ أكثر من 4 سنوات والأهالي يرفضونه. وسبق أن منعوا عمال شركة الكهرباء من تركيب الخطوط على الأعمدة الكبيرة، أكثر من مرة، مستندين إلى دراسات تفيد بأنه يعرضهم للإصابة بأمراض سرطانية بفعل الإشعاعات التي تصدر عن الكابلات، وطالبوا بإمدادها تحت الأرض، فيما تنفي وزارة الطاقة هذا الخطر وتتذرع بأن الإمدادات تحت الأرض تتطلب استملاكات بمبالغ مالية كبيرة غير متوفرة، في وقت يؤدي استكمال وصل الكابلات في المنصورية إلى تحسن في التغذية بالتيار لمناطق عدة.

وكان الأهالي فوجئوا صباح اليوم (الثلثاء) بحضور عدد كبير من القوى الأمنية الى المنطقة لمواكبة عملية مد خطوط التوتر العالي، ما أثار غضبهم وتنادوا للتجمع في المنطقة لمنع الفرق الفنية من القيام بعملها وحصلت مواجهات وتدافع، وقطعوا طريق بيت مري – المنصورية، وافترشوا الأرض احتجاجا.

وحضر الى المكان النائب حنكش متضامنا مع الاهالي، وشاركهم في مواجهة عمال وموظفي شركة الكهرباء ومنعهم من مد الخطوط. وجرى توزيع فيديو على "واساب" وهو يتعرض للدفع من القوى الأمنية أثناء محاولته الدفاع عن مواطن حصل عراك بينه وبين أحد العناصر الأمنية. وناشد حنكش رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي "التدخل لحل هذا الموضوع ورفع الخطر عن الاهالي"، مشددا على ان "القوة يجب استعمالها على تجار المخدرات والفاسدين لا على الاهالي لكن القوى الامنية أخذت أوامر صارمة من الحكومة"، مؤكدا أن "لا حل سوى بمد خطوط التوتّر تحت الأرض".

بدوره، اعتبر كاهن رعية سانت تريز الأب داني افرام أن "الارض التي يجري العمل فيها هي ارض خاصة، وملك للوقف ولا يمكن لأحد أن يتعدى عليها من دون اذن". كذلك اعترض صاحب الأرض الياس حداد على "مد الخطوط فوق أرضه من دون علمه"، داعيا الى "اخراج الآليات منها".

وبعد اتصالات معها غردت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن عبر "تويتر" بالقول: "إن أشغال وصلة المنصورية تتم استناداً الى قرارات قضائية وتنظيمية، ودور قوى الأمن ينحصر بمؤازرة المكلفين تنفيذ هذه الاشغال إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بناء لطلب من وزارة الطاقة".

وكان عضو تكتل "لبنان القوي" النائب عن المتن في "التيار الوطني الحر" الذي تنتمي إليه وزيرة الطاقة ندى بستاني، ابراهيم كنعان، التقى الحسن للاطلاع على الوضع، وتواصل مع الوزيرة بستاني. وأعلن أنهما "أكدتا له أنهما تنفذان قرار مجلس الوزراء بالنسبة للمنصورية"، مشيرا الى أنه "طلب موعدا من رئيس الحكومة سعد الحريري لمتابعة الموضوع". وقال: "مع إقراري بأهمية وصلة المنصورية على مستوى خطة الكهرباء لكل لبنان، لكنني كنت وما زلت مع التفاهم والسعي الى اجتراح حلول تطمئن المعنيين ومنها اقتراح مدّها تحت الأرض الذي عملت له طيلة السنوات الماضية. لذلك أكررّ موقفي اليوم وأدعو الحكومة الى عدم استخدام القوة".

بكركي

واستنكر البطريرك الراعي "ما تعرّض له اهالي المنصورية والنائب حنكش من اعتداء". واطلع الراعي من النائب حنكش يرافقه نائب رئيس الكتائب سليم الصايغ على ما حصل اليوم ميدانيا، وعلى الفيديو الذي يظهر كيفية التعاطي مع الاهالي في احتجاجهم السلمي.

وأكد الصايغ بعد اللقاء ان "حنكش يمثّل الامة جمعاء والتعرّض له هو تعرّض لهيبة مجلس النواب وكل الشعب اللبناني"، مشددا على ان "استعمال القوة المفرطة بوجه اهالي المنصورية وصمة عار لهذه السلطة التي فقدت معايير حسن التصرف والاداء والبطريرك الراعي يشجب هذا الامر". وقال "المواجهة طبعا مستمرة على الارض وحشد الاهالي موجود وصامد لمنع مدّ الخطوط".

وأضاف: "على الجميع أن يفهم ان القضية ليست قضية بضع شقق انما 44 الف شقة متضررة من هذا الامر وهناك مجزرة صحية وبيئية ترتكبها السلطة في المنطقة". وطلب من وزيرة الداخلية الحريصة على حقوق الانسان وهي أتت من خلفية نضالية ان "لا تغطّي قرارات من هذا النوع، غير عادلة". وقال: "هناك وزراء اتوا قبلها ورفضوا استخدام القوة لان فيه انتهاكا للحقوق الفردية".

وتابع: "من عتبة بكركي نقول أوقفوا المجزرة بحق الناس"، مشيرا الى أن "المطلوب وقفة شريفة من نواب المتن أبعد من السياسة والاعتبارات الحزبيّة والفئوية الصغيرة وهذه الروحية التي ستتحرّك بها بكركي".

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ولاحقا، علّق المكتب الاعلامي للصرح البطريركي في بكركي في بيان على ما حصل في المنصورية فلفت الى ان "المشهد الحاصل اثار استياء البطريرك الراعي، شاجبًا كل اشكال العنف الحاصل بين القوى الامنية والاهالي الذين اعترضوا على تنفيذ قرار اداري يعتبروه مضرًا بسلامتهم وبصحتهم وصحة ابنائهم"، واعتبر الراعي ان "ما حصل يخرج عن تقاليدنا اللبنانية وأصول الديموقراطية.

وطالب الراعي "الجهات الرسمية المعنية وفي طليعتها وزارة الطاقة بوجوب التهدئة مع الاهالي واحترام هواجسهم المشروعة والذهاب الى حلّ يراعي المعايير الدولية اللازمة للسلامة العامة وبالتالي عدم فرض الامر بالقوة، بل إما باقناعهم بالإثبات العلمي بعدم وجود ضرر وخطورة وإما بتحقيق رغبة المعترضين، وفي كلا الحالين يقتضي الامر الجلوس الى طاولة نقاش علمي وتقني بهدوء وموضوعية".

من جهته، غرد النائب ميشال معوض قائلا: "بغض النظر عن تأييد مد خطوط التوتر العالي في المنصورية، إن تعاطي القوى الامنية بالعنف مع أهل المنطقة ومع نائب يمثل الامة الزميل الياس حنكش مرفوض جملة وتفصيلا وأدعو وزيرة الداخلية الى فتح تحقيق فوري ومعاقبة الفاعلين واصدار تعليماتها لعدم تكرار ما حصل".

الراعي: لحلول علمية ترضي الجميع

وتلقى البطريرك الراعي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من الوزيرة البستاني اطلعته فيه على وجهة نظر الوزارة من تنفيذ خطتها، وخصوصا على خلفية ما جرى من مواجهة في منطقة المنصورية اليوم بين القوى الأمنية والأهالي. وكان تأكيد على رفض استعمال القوة والعنف في التعاطي بهذا الشأن. كما شدد الراعي على "توسيع مروحة التوافق والحوار مع كل الأطراف والبحث عن حلول علمية قد ترضي الجميع".

...وقوى الأمن توضح

وصـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي شعبـة العلاقـات العامـة البلاغ الاتي: "بتاريخ اليوم 7/5/2019، وخلال مؤازرة قوة من عناصر قوى الأمن الداخلي لعملية تمديد شبكة للتوتر العالي لوصلة عين سعادة - المكلّس - المنصورية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، تجمهر عددٌ من المواطنين في بلدة المنصورية، وبالتحديد في محيط أحد الأعمدة القائمة عليه الأشغال، ما منع المتعهد من استكمال عمله، بسبب الخطر المترتب على الأهالي خلال تركيب المعدّات على العامود الكهربائي، وتفادياً لأي طارئ طلب المتعهد من رئيس القوة إبعاد المواطنين من المكان.

جرى مراجعة القضاء المختص، فأشار بإبعاد المواطنين كافة عن مكان الأشغال، ولدى محاولة إبعادهم، تمنعوا عن ذلك متمسكين بالمعدات وأدوات العمل، فحصل تدافع بينهم وبين العناصر وسادت للحظات حالة من الفوضى، إلى أن تم تنفيذ إشارة القضاء بالإبعاد. فتوجهوا بعد ذلك للقيام بقطع الطرق في المحلّة".

واوضحت المديرية العامة الآتي: "أولاً: إن قوى الامن الداخلي، تحترم وتصون حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر التي ترعاها القوانين، وهي تسهر على أمن الوطن والمواطنين، ولكنها بالمقابل معنية بتنفيذ جميع المهام الموكلة إليها من دون تلكؤ.

"ثانياً: ليس من صلاحية قوى الأمن الداخلي تحديد الحقوق التي يطالب بها الأهالي.

"ثالثاً: نتمنى على المواطنين تفهّم التزامنا بتنفيذ القانون الذي هو مطلب كل اللبنانيين.

"رابعاً: نأسف على بعض مشاهد التدافع التي حصلت، مع العلم أن عددا من ضباط وعناصر قوى الأمن أصيبوا بجروح طفيفة من جرّائها".