شكرا لقرائتكم مصر: حكم نهائي بإعدام 13 متهماً دينوا بقتل رجال شرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 7 مايو 2019 - اخر تحديث في 7 مايو 2019 / 20:47

أيّدت محكمة النقض المصرية الثلثاء حكم الإعدام بحق 13 متهماً في قضية "تنظيم أجناد مصر" بعد إدانتهم باستهداف وقتل رجال الشرطة وتهديد الأمن والسلم العام، كما أعلن مسؤول قضائي.



وقال المسؤول إن النقض أيدت في القضية ذاتها ايضاً السجن المؤبد (25 سنة) لـ17 متهماً والسجن 15 سنة لمتهمين اثنين والسجن 7 سنوات لسبعة متهمين. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 7 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بهذه الأحكام.

ودانت المحكمة المتهمين بـ"تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم أجناد مصر على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل العمل بالدستور، وتولي قيادة فيه والانضمام له، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة وقنابل وأسلحة نارية وتلقى تدريبات خارج البلاد. وارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة في الفترة من نهاية عام 2013 حتى (أيار) مايو 2015".

Advertisements

وفي نيسان (أبريل) 2015، أعلنت الداخلية المصرية مقتل همام محمد مؤسس هذا التنظيم الذي عرف عنه مهاجمة الامن بالعبوات الناسفة. وكان محمد من أبرز قيادات تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي يخوض حرباً شرسة ضد الأمن المصري في شمال سيناء ثم انشق عنه عام 2013 وأسس تنظيم "أجناد مصر".

وفي 9 شباط (فبراير) 2018 بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في سيناء حيث يتركز في شمالها الفرع المصري لتنظيم "داعش" (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمدنيين. وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل نحو 600 مسلح، ونحو 40 عسكرياً، بحسب الأرقام التي أعلنها الجيش.

دار القضاء العالي.