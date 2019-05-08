شكرا لقرائتكم سريلانكا "حيّدت" جميع المتورطين بالمجزرة... وتخشى "تهديد الإرهاب العالمي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كولومبو - أ ف ب، رويترز | منذ 12 ساعة في 7 مايو 2019 - اخر تحديث في 7 مايو 2019 / 17:18

أعلنت السلطات السريلانكية أنها قتلت أو اعتقلت جميع المتشددين المتورطين بتفجيرات عيد الفصح، وجمّدت أصولاً قيمتها 40 مليون دولار مرتبطة بهم، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لا تزال تواجه "تهديد الإرهاب العالمي".



واتهمت السلطات "جماعة التوحيد الوطنية" و"جمعية ملّة إبراهيم" بتنفيذ الهجمات الانتحارية التي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها، علماً أنها استهدفت كنائس وفنادق، موقعة 257 قتيلاً ومئات الجرحى.

ويشارك محققون من ثماني دول في التحقيق الذي تجريه سريلانكا، بينهم عناصر من مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (أف بي آي) والشرطة الدولية (الإنتربول).

ويركّز التحقيق على معرفة هل تلقى المتآمرون مساعدة من الخارج، ومصادر تمويلهم، وهل كانت للانتحاريين صلة بـ "داعش".

وأعيد فتح كنيسة القديس انطونيوس جزئياً اليوم الثلثاء، في ظلّ تعزيزات أمنية كثيفة. وأقامت الشرطة حواجز أمام الكنيسة، وفتشت الداخلين إليها.

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وأعلن قائد الشرطة بالوكالة شندانا ويكراماراتني ان "جميع مخططي التفجيرات الانتحارية ومنفذيها، إما قُتلوا وإما هم معتقلون لدينا". وأضاف: "خبيرا المتفجرات في المجموعة قُتلا. ضبطنا متفجرات كانا يخزّنانها لهجمات مستقبلية".

ولم يحدّد عدد المعتقلين، لكن ناطقاً باسم الشرطة أشار الاثنين الى احتجاز 73 شخصاً، بينهم 9 نساء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عسكري إن المحققين ما زالوا يتتبّعون 10 آخرين متورطين بالتخطيط للتفجيرات، زاد: "تظهر التحقيقات أن هناك 8-10 أفراد آخرين حضروا اجتماعات مع متآمرين آخرين".

وأشار الناطق باسم الشرطة الى تجميد أصول قيمتها نحو 40 مليون دولار، عائدة الى الانتحاريين ومخططين الهجمات.

على رغم ذلك، أبلغ رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغي البرلمان أن "الخطر لم ينتهِ"، وزاد: "نحن ضحية الإرهاب العالمي. حتى إن اعتقلنا أو قتلنا كل إرهابي مسؤول عن هجمات أحد الفصح، لا يزال في إمكان الإرهابيين في الخارج أن يسبّبوا مشكلات لنا. نحتاج الى تقاسم معلومات الاستخبارات مع شركاء دوليين، لمواجهة هذا التحدي".