سلمان_للإغاثة: تدشين مشروع السلال الغذائية الرمضانية لـ #اللاجئين_السوريين

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صحيفة الخليج الالكترونية
وزع فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن عدد (825) سلة غذائية تزن (41)طناً على اللاجئين السوريين في محافظة اربد الأردنية ، يستفيد منها (6662) فرد ، وتاتي هذه المساعدات ضمن مشروع توزيع (26.634) سلة غذائية رمضانية بتكلفة اجمالية بلغت (3.419.070) ريال سعودي تستهدف معظم محافظات الأردن و مخيمي الزعتري والازرق .
وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافة والتي تلبي احتياج الاسرة السورية لمدة شهر كامل.
ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين في مختلف مناطق اللجوء ، لتلبية احتياجاتهم في جميع المحاور الاغاثية.
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