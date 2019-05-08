شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السورى يفكك سيارة ملغومة تحوى مواد كيماوية بمدينة حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون السورى أمس الثلاثاء أن السلطات فككت سيارة ملغومة فى قلب منطقة سكنية رئيسية بمدينة حمص كانت تحوى مواد كيماوية شديدة الانفجار. وأضاف أن السيارة كانت محملة بمادة (سى 4) الكيماوية بحى الزهراء بالمدينة. ولم يحمل الخبر العاجل الذى بثه التلفزيون أى تفاصيل أخرى.

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