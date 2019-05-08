ليبيا تطالب البرتغال بتوضيح بشأن مشاركة "طيارين مرتزقة" في معركة طرابلس

البيضاء — سبوتنيك. وطالب الجروشي، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الأربعاء 8 مايو / آيار، الحكومة البرتغالية بإيضاح موقفها من مشاركة طيارين مرتزقة برتغاليين في معركة طرابلس.

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وقال الجروشي: "يجب تقديم رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فائز السراج وفتحي باشا آغا والمتورطين في جلب المرتزقة للمحكمة باعتبارهما مجرمي حرب".

وأوضح الجروشي بأن استجلاب المرتزقة الأجانب لقتل مواطنينا الليبيين وقصف المدن يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، لافتا ان الطيار البرتغالي (جيمي ريس البالغ من العمر 29 عام)، الذي قبضت عليه وحدات القوات المسلحة يتقاضى أموال الليبيين لقتلهم، فضلا عن أموال التأمين على حياتهم، كما انه مايزال عددا كبيرا من المرتزقة الأجانب يقاتلون على كافة أصناف الجوية والدفاعية المتخصصة والمشاة البرية، مشيرا إلى أنه هذا يعتبر خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعا الجروشي "أبناء طرابلس إلى الانتفاض على المليشيات وعلى حكومة السراج غير الشرعية بعد أن قدمت القوات المسلحة أدلة عديدة تبرهن على من يقاتل إلى جانب المليشيات".

وطالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي "الحكومة البرتغالية بإيضاح موقفها من مشاركة طيارين مرتزقة برتغاليين إلى جانب مليشيات الرئاسي غير الدستوري"، مشيرا إلى أن "أي دولة يثبت دعمها أو تورطها مع المليشيات تضع مصالحها مع ليبيا في خطر".