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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، بأن "قوات الجيش شنت مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوما على مواقع الحوثيين في مناطق حمرات وتبة الوعل بمديرية قعطبة شمال الضالع".
© AP Photo / Hani Mohammed
وأضاف الشوذبي أن "القوات استولت على دبابة نوع (تي 55) في قرية قردح، ودمرت أخرى، إضافة إلى تدمير عربة بي أم بي، وثلاث آليات وسلاح 23 في قريتي حمر السادة وحمر دار السقمة شمال قعطبة".
من جهة أخرى، ذكر المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة احبطوا زحفا للجيش اليمني في جبهة قعطبة شمال الضالع.
وأضاف أن الجماعة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين من الجيش خلال مواجهات استمرت أربع ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن حصيلة قتلى "الحوثيين" في هجوم الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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