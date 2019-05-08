شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية: تغيير صورة «الهوية الوطنية» ممكن في حالتين فقط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الأحوال المدنية، أنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية إلا بتغيّر الملامح، أو بموجب تقارير طبية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على مواطن، عبر حساب خدمة عملاء الأحوال المدنية على “تويتر”، استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير صورة الهوية الوطنية.

يُذكر أن الأحوال المدنية كانت قد أعلنت في وقت سابق عبر حسابها في “تويتر”، أن ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة الـ10 صباحاً ويستمر الدوام حتى الساعة الـ3 عصراً.