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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. فروع الأحوال المدنية المداومة مساءً في رمضان بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن المكاتب التي تعمل في الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك بمنطقة الرياض.
وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حساب خدمة العملاء على “تويتر” رداً على أحد المغردين، أن أيام العمل في هذه المكاتب من الأحد إلى الخميس، لتقديم الخدمات للمواطنين والمواطنات، موضحة أن فترة العمل من التاسعة والنصف مساءً حتى الساعة الواحدة صباحاً، ويستمر تاريخ العمل حتى يوم 25/9/1440هـ.
وأضافت أن المكاتب المداومة مساءً في رمضان بالنسبة للرجال هي: (مكتب الرياض 1 بالوشم، الرياض 2 برويال مول، الرياض 3 بالناصرية، الرياض 5 بالقطار مول، ومكتب شقراء).
أما المكاتب النسائية فهي: (الرياض 2 برويال مول، الرياض 3 بالناصرية، الرياض 4 بقرطبة، الرياض 5 بالقطار مول، الرياض 6 بالعثيم مول، الرياض 9 بالمروج).
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