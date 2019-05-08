انت الان تتابع النيران تجتاح 4 قرى في جنوب السودان.. ومصرع 33 شخصا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حريق - أرشيفية

قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان، إن 33 شخصا في ولاية غرب بحر الغزال قد لقوا حتفهم، بعد أن اجتاحت النيران 4 قرى يوم الأحد. وأضاف المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، أن النيران التى امتدت إلى القرى نجمت عن حريق غابات أججته رياح قوية. لا يزال البلد المنضم إلى الأسرة الدولية حديثا في عام 2011 بعد انفصاله عن جمهورية السودان، يعاني من ويلات الحرب الأهلية التي لا تخمد حتى تشتعل مجددًا، ولا توقع معاهدات السلام بين الأطراف المتنازعة فيها حتى يتم خرقها.

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متحدث باسم رئيس جنوب السودان: مقتل 33 شخصا في ولاية غرب بحر الغزال بعد أن اجتاحت النيران 4 قرى يوم الأحد الماضي. — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) 7 مايو 2019 وعن تنحي الرئيس السوداني عمر البشير، قال رزق دومينيك المدير التنفيذي المكلف لدى مكتب رئيس جنوب السودان، إن الإطاحة بالبشير، الضامن