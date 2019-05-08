الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة للميليشيات وأسر طيار برتغالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الليبي، أمس الثلاثاء، أن مضاداته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق، كانت تستعد لشنّ غارة جوية على مواقع تابعة للجيش في منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس، وتم إلقاء القبض على قائدها، الذي تبين أنه يحمل الجنسية البرتغالية. ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش صوراً ومقاطع فيديو من موقع الحادث، وثقت للحظة سقوط الطائرة، ومشاهد من عملية القبض على قائدها. وأذاعت الوحدة الإعلامية صوراً للطيار الأجنبي الأسير ويظهر فيها الدم يسيل على وجهه وهو يتلقى علاجاً طبياً جالساً على كرسي. وفي صورة أخرى يظهر عبدالسلام الحاسي القائد بالجيش الوطني الليبي وهو يقف خلفه.

والطائرة هي الرابعة التابعة لقوات حكومة الوفاق التي يسقطها الجيش الليبي، منذ بدء العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، في الرابع من شهر إبريل/نيسان الماضي.

وتوعد عضو مجلس النواب الليبي زايد هدية، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بالملاحقة القانونية محلياً ودولياً، على خلفية استخدام جنود مرتزقة في المعارك الدائرة في محيط العاصمة طرابلس. وقال هدية، في تصريح ل«العين الإخبارية»، إنه لم يستغرب حيال ما حدث من إلقاء القبض على طيار برتغالي مرتزق يدعى جيمي أليس، عقب إسقاط طائرته بالقرب من منطقة الهيرة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بالبرهان على أن السراج أصبح يشارك في قتل الشعب الليبي، ومتورطاً في قصف الأحياء والسكان الآمنين في هذا الشهر الفضيل. وأضاف هدية أن السراج هو المتورط الأول والأخير في قتل أبناء الشعب الليبي واستجلاب المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، وهي جريمة في حق الوطن. ولم يكن لدى المتحدث باسم القوات المتحالفة مع حكومة طرابلس أي تعليق فوري على الواقعة.

وكانت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لمجموعة عمليات الكرامة بالجيش الليبي قد أكدت، مساء الاثنين، استهدافها تمركزات المسلحين والإرهابيين الداعمين لحكومة الوفاق في ضواحي طرابلس، وكشفت غرفة عمليات القوات الجوية، في بيان صحفي، عن أن طائرات سلاح الجو التابعة لها دمرت آلية مسلحة بمدفع م/ط23 و3 آليات في المنطقة القريبة من النادي الدبلوماسي. وأشارت غرفة عمليات القوات الجوية الليبية إلى استهدافها عدداً من دبابات الميليشيات المسلحة في منطقة عين زارة، واستهداف مخزن ذخيرة للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في ضواحي طرابلس.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الليبي بدء مرحلة جديدة من الهجوم على الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس.

وأكد مصدر عسكري أن المرحلة الجديدة من العمليات العسكرية تهدف لحسم معركة تحرير طرابلس سريعاً، بمشاركة كتائب عدة من مدن المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، لافتاً إلى أن العملية هدفها فرض طوق على الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية داخل طرابلس. (وكالات)