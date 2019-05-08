حمدان بن محمد يعتمد تشكيل «دبي للمستقبل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، تشكيل مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل، برئاسة سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة.

ويضم مجلس الأمناء كلاً من الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ورونالدو مشحور الشريك المؤسس ل«سوق دوت كوم» نائب رئيس «أمازون» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور جوزيف عون رئيس جامعة نورث إسترن في بوسطن، والدكتور سباستيان ثرون مؤسّس شركة «أوداسيتي» البروفيسور في جامعة ستانفورد.

ويضم المجلس توم فلتشر وهو دبلوماسي سابق ومؤلف، وعمر غباش وهو سفير سابق وكاتب، والدكتورة خولة الكعبي الرئيس التنفيذي للابتكار، الأستاذ المساعد في جامعة الإمارات، وفادي غندور مؤسس «أرامكس» رئيس مجلس إدارة «ومضة كابيتال»، والدكتور يسار جرار مستشار في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

سيشرف مجلس أمناء أكاديمية دبي المستقبل - إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل - على إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة إلى نشر المعرفة، وتزويد الأجيال القادمة من قادة المستقبل بالأدوات اللازمة لمواكبة تغيرات العصر، إضافة إلى تقييم ودراسة الحلول المبتكرة والفعالة لمختلف التحديات الحالية والقادمة، وتصميم مستقبل القطاعات الحيوية في دبي، ودولة الإمارات والمنطقة.

وأكدت سارة بنت يوسف الأميري رئيسة مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل، أهمية تطوير منظومة أكاديمية مبتكرة تعزز من قدرات الشباب وتركز على قطاعات العلوم والتكنولوجيا المستقبلية، وتزودهم بالمهارات اللازمة لمواكبة تطورات المستقبل، مشيرة إلى أن دولة الإمارات خصصت خلال العقدين الماضيين استثمارات كبيرة في قطاع العلوم المتقدمة، ويأتي دور المؤسسات، مثل أكاديمية دبي المستقبل، مكملاً لجهود حكومة الإمارات في رفع كفاءة القطاعات الحيوية من خلال تبني التكنولوجيا ورفع كفاءة القوة العاملة. وقالت إن مجلس أمناء أكاديمية دبي للمستقبل سيوفر المشورة والدعم للأكاديمية، من خلال الإشراف على مبادراتها ومشاريعها وتوفير برامج تعليمية وتدريبية تزود الشباب بالمهارات اللازمة، وتمكنهم من المشاركة في المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.

من جانبه، أكد سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل، أن مجلس أمناء الأكاديمية سيؤدي دوراً أساسياً في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات العالمية لتطوير برنامج عمل شامل يسهم في تعزيز مكانة الأكاديمية كمركز معرفي لاستشراف المستقبل، واستباق تحدياته، والارتقاء بمواهب ومهارات الكوادر الوطنية. يذكر أن أكاديمية دبي للمستقبل تأسست عام 2017 بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل.

وتهدف الأكاديمية إلى تزويد قادة المستقبل بالمهارات اللازمة لمواكبة التغيرات المتسارعة، وتقديم برامج تعليمية مبتكرة تتناول التحديات الملحة من خلال إعداد وتمكين الكوادر الوطنية بمهارات المستقبل في مختلف القطاعات الرئيسية.وام