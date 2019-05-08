الحوثي يتكبد 200 قتيل وجريح في «جحيم» الضالع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، وكالات:



قُتِلَ العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بينهم قيادات ميدانية بارزة، وأصيب العشرات بنيران قوات الجيش الوطني اليمني خلال المعارك التي شهدتها الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع جنوبي اليمن، ومحافظة البيضاء، في حين نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن فيديوهات تظهر عمليات مراقبة واستهداف دقيقة لعناصر من الميليشيات الحوثية ومعداتهم في مختلف الجبهات.

وأكد المسؤول العسكري اليمني المقدم عبده علي القاضي، أن ما يقارب من 110 من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم القيادي البارز سلطان هادي محفوظ داوود من منطقة أرحب صنعاء، والعميد منير علي أحمد ناجي القحوم من محافظة عمران قد قتلوا، فيما أصيب 60، وتم تدمير ثلاثة أطقم قتالية تابعة للميليشيات الإرهابية، وأوضح: إن قتلى الميليشيات وجرحاهم سقطوا في مواجهات جرت في قطاعات شمال مديرية قعطبة في الضالع.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أجبرت العناصر الانقلابية المهاجمة على الفرار تحت وابل من نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتركز هجوم الميليشيات الحوثية على مناطق حمران السادة والقاز وقردح وتبة السنترال وريشان والمبياض والسبتا والمنتزه غربي نقيل الشيم بمريس وشمالي مديرية قعطبة. وتمكنت قوات الشرعية، صباح أمس، من استعادة جبل الجميمة المطل على مدينة قعطبة؛ بعد مواجهات شديدة على أطراف المدينة من الاتجاه الشمالي والغربي استمرت لساعات سقط وجرح خلالها العشرات من الحوثيين، فيما لجأت الميليشيات إلى القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان بأطراف مدينة قعطبة.

إلى ذلك، قالت مصادر يمنية: إن معارك عنيفة دارت في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء أسفرت عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 40 مسلحاً حوثياً، واستعادة أسلحة متوسطة وخفيفة بينها معدلات وقذائف وأسلحةكلاشنكوف. وصدت المقاومة الشعبية هجوماً حوثياً في مديرية الزاهر وكبّدت الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة. وقالت مصادر ميدانية: إن معارك عنيفة استمرت لأكثر من سبع ساعات، في جبهات آل حميقان بين الميليشيات الحوثية والمقاومة، بعد محاولة الميليشيات التقدم باتجاه منطقة الحبج بمديرية الزاهر ال حميقان. وبحسب المصادر فإن الهجوم الحوثي تزامن مع قصف عنيف بالدبابات والمدفعية، إلا أن المقاومة والعمالقة صدوا الهجوم، وكبدوا الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح، ولا تزال جثث عناصر الميليشيات الانقلابية متناثرة في مناطق المواجهات.