جمعة الماجد.. الشخصية الإسلامية لجائزة دبي للقرآن في دورتها ال 23

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيهاب عطا

أعلن المستشار إبراهيم بوملحة، مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن الشخصية الإسلامية للدورة الثالثة والعشرين 2019 من الجائزة، وهو «جمعة الماجد»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في غرفة تجارة دبي، على هامش اليوم الأول من منافسات الدورة الثالثة والعشرين من الجائزة.

وقال بوملحة: إن الشخصية الإسلامية لهذا العام هي شخصية إماراتية من مواليد عام 1930 في منطقة الشندغة، حاضرة إمارة دبي، التي تتميز حينذاك ببيوتها الجميلة والكبيرة ولسكانها من عائلات دبي المرموقة.

وأضاف: في تلك البيئة الاجتماعية والبحرية والتجارية ولد «جمعة الماجد» وفتح عينيه وأذنيه على أصوات البحارة فوق سفنهم، وهم في طريقهم إلى الغوص أو عائدين منه، وحرص والده على أن يصطحب ابنه معه وهو لم يتخط السابعة من عمره، ليعمل في خدمة من هم على ظهر السفينة وتلبية طلباتهم، إضافة لذهابه إلى كتاتيب البلاد للدراسة فيها أثناء فترة الشتاء، والتي تعلم منها قراءة القرآن الكريم وبعض مبادئ القراءة والكتابة، وتنقل بين بعض المدارس حتى حان وقت التعلم من العمل التجاري من خلال مكتب جده لأمه وتشجيع خاله له ثم بعد فترة استقل بعمله التجاري من خلال فتح دكان صغير، وفي تلك الفترة لم يكن بعيدا عن الحس والنشاط الخيري وارتباطه به منذ تلك الفترة، حيث تنادى وبعض زملائه وأسسوا لجنة خيرية استطاعت بتبرع المحسنين من إنشاء مدرستين، إحداهما للبنين ببر دبي، والأخرى للبنات بديرة، كما كانت له مشاركة في تأسيس المكتبة العامة في بداية الستينات، واستمر في العمل الخيري وتوسع فيه فأنشأ في بداية التسعينات كلية الدراسات العربية والإسلامية بصورة مجانية وفتحت مجالا لدراسة الماجستير والدكتوراه، كما أسس مع رفاقه من المحسنين جمعية بيت الخير لمساعدة المواطنين وغطت مساحة كبيرة من احتياجاتهم.

وأضاف بوملحة أن «الماجد» كانت له اهتمامات ثقافية وارتباط بالكتاب منذ بداياته وكبرت وما زالت تكبر لديه هذه الاهتمامات والتطلعات حيث إنه أنشأ في دبي مركزا للثقافة والتراث وهو أحد أهم الصروح العلمية والثقافية، والتراثية في الوطن العربي، جمع فيه كثيرا من نوادر المخطوطات التراثية وكثيرا من الكتب النادرة وشراء المكتبات من ورثة أصحابها وحفظها في المركز بأسماء أصحابها وترميم المخطوطات، كما قدم هذا المركز خدماته للباحثين والدارسين في إطار علمي ممنهج، وهو بحث مفخرة تراثية وثقافية لدولة الإمارات والوطن العربي عامة.

ونوه بوملحة إلى مشوار الماجد الخيري والثقافي الحافل بالتكريم والتقدير وقد حصل على جائزة الملك فيصل، وجائزة البر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وشهادة من جامعة سان بطرسبورج، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي، وجائزة الشخصية الثقافية في مهرجان القرين بالكويت، وجائزة تريم عمران وجائزة العويس الثقافية وغيرها من الجوائز التي تبين تقدير المجتمعات له في الوقت الذي شغل فيه العديد من المسؤوليات والمناصب في بلده.

العمل الخيري

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مطلع الستينات قام مع زملاء له بتأسيس لجنة بمباركة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، تتألف من: حميد الطاير، عبد الله الغرير، جمعة الماجد، ناصر راشد لوتاه، وقد قامت هذه اللجنة بجمع التبرعات من المحسنين بدبي وشيدت بها ثانويتين، واحدة للذكور في بر دبي واسمها ثانوية جمال عبد الناصر، وأخرى للبنات في ديرة واسمها ثانوية آمنة، كما سعى في المدة نفسها إلى تأسيس المكتبة العامة بدبي.

في عام 1983 وبسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي حالت دون قبول أبناء الوافدين من الدول العربية والإسلامية في المدارس الرسمية، أنشأ المدارس الأهلية الخيرية لتعليم الفقراء من الطلاب الوافدين مجاناً.

في عام 1987 شعر جمعة الماجد بحاجة المرأة إلى العلم وصعوبة وصولها إلى جامعة الدولة في مدينة العين، أو السفر إلى الخارج، أنشأ كلية الدراسات الإسلامية والعربية، وشهاداتها معادلة من جامعة الأزهر الشريف، ومن كلية دار العلوم، ومن قبل وزارة التعليم العالي بدولة الإمارات، وهي مخصصة لأبناء الوطن وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يدرس بها الآن نحو 3700 طالب؛ منهم 2500 من الإناث و1200 من الذكور وقد تخرج فيها حتى الآن؛ 4119 طالبا؛ منهم 3302 طالبة - 817 طالبا، كما يوجد بها قسم للدراسات العليا في العلوم الإسلامية واللغة العربية، حيث يمنح المنتسبون إليه شهادة الماجستير والدكتوراه في الفقه وأصوله واللغة العربية، ويبلغ عدد المسجلين به حتى الآن 132 بينهن 23 طالبة حصلن على شهادة الماجستير.

وفي عام 1991 شعر بحاجة الطلاب والباحثين إلى الكتب والمراجع، وأكثرهم من الفقراء، كما أن طلاب الدراسات العليا يضطرون إلى السفر من بلد إلى بلد ليحصلوا على بغيتهم من صور المخطوطات ولكنهم يرجعون غالباً بخفي حنين، وذلك نظرا للصعوبات التي تعترضهم، فأنشأ مكتبة عامة تطورت المكتبة فيما بعد، لتصبح مركزاً ثقافياً يقدم الخدمات لطلاب العلم بيسر وسهولة ألا وهو مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي.

وقد قام مرات عديدة برحلات علمية إلى دول عربية وإسلامية، برفقة موظفين متخصصين بالمركز، وذلك لجمع صور المخطوطات أو تصويرها إن أمكن، قصد تقريبها من طلاب العلم والباحثين عنها، كما مكنته هذه الرحلات من الاطلاع على أوضاع المخطوطات في العالم العربي والإسلامي فوجد من الضروري تطوير جهاز لمعالجتها وإنقاذها من التلف والتآكل.

أحب جمعة الماجد الكتاب منذ الصغر فالكتاب عنده كنز ثمين يضم تراث الإنسانية كلها ومن عباراته الشهيرة التي ملأت أسماع الكثيرين من محبي العلم في العالم (أعتبر نفسي مسؤولاً عن إنقاذ أي كتاب معرض للتلف في العالم، بأي لغة كان وأياً كان موضوعه أو كاتبه.

كان جمعة الماجد يقتني كل ما استطاع الوصول إليه من الكتب النادرة والمخطوطات والوثائق، ثم تبنى الأسلوب العلمي في جمع الكتب وترتيبها عام 1988 حين قام بتأسيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ليكون هيئة خيرية علمية ذات نفع عام تعنى بالثقافة والتراث، ففيه من المخطوطات ما يزيد على 250 ألف مخطوطة، ومن الكتب ما يزيد على 300 ألف عنوان، ومن الدوريات ما يزيد على 6000 عنوان موزعة على أكثر من نصف مليون عدد، والآلاف من الرسائل الجامعية.

وفي عام 1990 قام بتأسيس جمعية (بيت الخير) مع نخبة من زملائه من أهل البر والإحسان لتقديم المساعدات المالية والعينية للمحتاجين من الفقراء. ولم يقتصر الدعم فقط على الأفراد، بل توسع ليشمل الجمعيات الخيرية، والمستشفيات، والمستوصفات الطبية داخل البلاد وخارجها.

جمعة الماجد.. سيرة ذاتية

جمعة الماجد رجل أعمال إماراتي ولد في عام 1930م، يعتبر أحد رجالات الثقافة والفكر والعمل الخيري في دولة الإمارات والعالم العربي. أسس المدارس الأهلية الخيرية، وكلية الدراسات العربية والإسلامية لأبناء دول الخليج والدول الأخرى، وهو أحد مؤسسي جمعية بيت الخير. حصل على جائزة الملك فيصل في عام 1999 م لخدمة الإسلام.

ولد سنة 1359 ه /‏ 1930م في منطقة الشندغة عندما كانت واجهة دبي وسوقها وميناءها ومركزها التجاري العتيد وكانت نشأته الأولى مع أسرته وكان ترتيبه الثاني بين أخوته.

كان الوالد (الماجد) يعمل بالغوص وهي المهنة الأكثر انتشاراً بين أهل الخليج، وكان نوخذة يملك محملين يخرج بهما إلى الغوص بداية كل صيف ولما بلغ ابنه جمعة السابعة من عمره اصطحبه إلى رحلات الغوص وبقي يرافق والده نحو أربع سنوات بينما يذهب بقية أيام السنة إلى المدرسة.

بدأ جمعة الماجد دراسته عند المطوع، ثم انتقل إلى مدرسة حديثة (المدرسة الأهلية) وبقي في المدرسة مدة قصيرة. انتقل بعدها إلى العمل بالتجارة التي استهوته أكثر من متابعة الدراسة، وهي من أعمال مدينة دبي، وهناك نشأ مع عائلته، وهو من عائلة بن قريبان من قبيلة آل بومهير.