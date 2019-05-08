شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل بين الإمارات وأوزبكستان لتحديث العمل الحكومي في 17 مجالاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت فرق العمل المشتركة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان سلسلة من الاجتماعات وورش العمل المشتركة لمناقشة 17 مجالاً للشراكة في تحديث وتطوير العمل الحكومي.جاء ذلك في إطار زيارة رسمية لوفد حكومي أوزبكي إلى الإمارات بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.تهدف الاجتماعات المكثفة لفرق العمل إلى الإعداد لإطلاق 57 مبادرة للتعاون المشترك خلال العام الحالي لإيجاد حلول للتحديات المستقبلية التي تواجه منظومة العمل الحكومي في أوزبكستان.وناقشت اجتماعات فرق العمل المشتركة مجموعة من المجالات تتضمن المسرعات الحكومية، والجودة الحكومية، والخدمات الحكومية، والخطة الوطنية الاستراتيجية، والابتكار الحكومي ومستقبل التعليم والاقتصاد والبرمجة، والتنافسية العالمية، وإدارة المطارات والجمارك والمناطق الحرة، واستشراف المستقبل، والمدينة الذكية الآمنة ومزاولة الأعمال، القيادات والقدرات، والتطبيقات الذكية.

استراتيجية أوزبكستان 2030

وضمن محور «الخطة الوطنية الاستراتيجية» عرضت مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، سبل تطوير الخطة الوطنية الشاملة لأوزبكستان خلال الفترة المقبلة بحيث تحدد مسار الدولة وصولاً إلى 2030.

وفي محور الجودة الحكومية تناولت مريم الحمادي أهمية تطوير جائزة حكومية للجودة بما يتناسب مع منظومة العمل الحكومي في أوزبكستان، وضرورة بناء ثقافة شاملة للجودة بين الجهات الحكومية.

وتطرقت إلى آلية قياس أداء الجهات الحكومية، بما يمكن حكومة أوزبكستان من الاستفادة من تطوير نظام إدارة الأداء الإلكتروني وسبل متابعة آلية تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية في أوزبكستان، وأهمية تبادل المعارف والخبرات.

وتناولت هدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أهمية تأسيس مسرعات حكومية في أوزبكستان، لتسريع وتيرة العمل الحكومي في إيجاد حلول للتحديات ذات الأولوية.

وتحدَّث الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكوميّة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في محور«برنامج القيادات» عن تطوير وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القيادات الشابة وبناء الكفاءات الوطنية.

وعرض أطرف شهاب، مدير إدارة المستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في محور «استشراف المستقبل»، سبل تدريب المشاركين على مهارات تحليل الخيارات المستقبلية وتخطيط السيناريو، لتمكينهم من استيعاب مفهوم استشراف المستقبل في العمل الحكومي اليومي.

كما عرض عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، محاور مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في قياس الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال الذي تصدرت فيه الإمارات عربياً للعام السادس على التوالي، ضمن محور «مزاولة الأعمال التجارية»، وناقشت فرق العمل، تطوير خطة شاملة لنتائج مزاولة الأعمال، وتحليل أهم التحديات التي تواجه الأعمال التجارية.

جائزة مليون خوارزمي

وفي مجال البرمجة، بحث عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للمستقبل وفريق العمل الأوزبكي إطلاق جائزة مليون خوارزمي (مبرمج)، استناداً إلى مبادرة مليون مبرمج عربي مع مقاربة محلية للسياق الأوزبكي.

وناقش المشاركون في الاجتماعات ضمن رحلة المتعامل، تعريف سعادة المتعاملين، ورحلة وتجربة المتعامل وأساليب وفنون التدريب ضمن محور الخدمات الحكومية. وتطرق محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إلى أفضل الممارسات في المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص.

مستقبل التعليم والاقتصاد

واستعرض فيصل الحمادي من وزارة التربية والتعليم المبادرات والبرامج التي أطلقتها حكومة دول الإمارات للارتقاء بمستوى التعليم العام والعالي، ضمن محور «مستقبل التعليم والاقتصاد»، وأجرت فرق العمل زيارات ميدانية للمدارس الحكومية ومركز تدريب المعلمين.

المدينة الذكية الآمنة

كما استعرض مدير الإدارة العامة للتحريات وللمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال الجلاف تجربة مركز شرطة دبي الذكي، المركز الأول من نوعه على مستوى المنطقة في تقديم خدمات متكاملة منها تقديم طلب خدمات شرطة دبي، وفتح بلاغ جنائي، وتسليم مواد تم العثور عليها، وجميع طلبات الشهادات والتصاريح، ودعم أنظمة المراقبة الأمنية ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

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المطارات والجمارك والمناطق الحرة

وبحثت الفرق المختصة بإدارة المطارات والجمارك والمناطق الحرة مجالات التعاون في إدارة الشحن الجوي والموانئ وإنشاء المناطق الحرة.

وأشار أحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات في المناطق الصناعية والحرة ونادية كمالي المدير التنفيذي للجمارك العالمية

وجعفر داوود نائب رئيس أول لعمليات المطار في «دناتا» إلى أهمية بناء مراكز لوجستية متعددة النماذج حسب حاجة الجانب الأوزبكي، وتوفير بيئة داعمة للتجارة الدولية.

إطار التنافسية

كما تناول عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خلال محور «التنافسية»، سبل التعاون في بناء إطار التنافسية وجمع البيانات في أوزبكستان، وتبني أفضل المعايير والمقاييس العالمية في الحوكمة ضمن القطاعات الحيوية بما يتوافق مع معايير «تقرير التنافسية العالمي 4.0» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

التطبيقات الذكية

وتناول محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أهمية إدخال التطبيقات الذكية في مختلف مجالات العمل الحكومي وتعريف مسؤولي الحكومة الإلكترونية بالممارسات المتبعة في الحكومة الذكية لدولة الإمارات ومختبر تجربة المتعاملين ومنصات الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول وإطلاق جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول في الجامعات.

الابتكار الحكومي

وركزت هدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، على أهمية تعزيز مفاهيم الابتكار الحكومي وتحفيز الموظفين لتصميم أفكار مبتكرة وجديدة وتدريب المنتسبين على أسس ومفاهيم الابتكار.