بريطانيا تشارك في الانتخابات الأوروبية الشهر الجاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء، أن البلاد ستجري انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة الشهر الجاري، بغض النظر عن نتائج المحادثات الجارية بين المعارضة حول اتفاق «بريكست»، في إجراء أكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي «أسفها» له، فيما يعتزم قادة أوربيون عقد قمة غير رسمية في رومانيا غداً، لمناقشة مستقبل القارة بعد خروج لندن من الاتحاد الذي أبدت هولندا مخاوفها من انهياره، مطالبة إعادة ترتيب أولوياته.

وقال نائب رئيسة الوزراء البريطاني ديفيد ليدينجتون في حديث تلفزيوني: «نظراً للوقت القصير المتبقي، لن يكون ممكناً للأسف إنهاء عملية بريكست قبل الموعد المحدد قانونياً لانتخابات البرلمان الأوروبي».

وقال ليدينجتون: «أملنا حقاً أن نتمكن من تنظيم خروجنا من الاتحاد الأوروبي، والتوصل لاتفاق، حتى لا نضطر إلى إجراء هذه الانتخابات»، مضيفاً أن الحكومة تضاعف «الجهود والمحادثات مع النواب من الأحزاب حتى نضمن أن إرجاء بريكست لن يطول أكثر». وقال: «لا نريد أن يستلم هؤلاء النواب الأوروبيون مقاعدهم في وقت نأمل بالتأكيد إنجاز الأمر قبل عطلة الصيف».

وتابع: «هذا يعني بذل الجهود والعمل بجد وتقديم تنازلات من كل الأحزاب السياسية والناشطين من معسكري البقاء والخروج».

وذكر المتحدث باسم ماي، أمس، أنها تأسف لأن بريطانيا ستجري انتخابات البرلمان الأوروبي، وأنها مصممة على إيجاد سبيل لإقرار اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع بروكسل.وكانت ماي تأمل إقرار اتفاق للخروج قبل موعد الاقتراع لتتجنب المشاركة في الانتخابات، وذلك بعد إرجاء «بريكست» مرتين.

في السياق نفسه، أبدت هولندا، أمس، على لسان وزير ماليتها فوبكه هوكسترا، مخاوفها من تنامي خطر «انهيار» الاتحاد الأوروبي. وقال هوكسترا خلال خطاب ألقاه في جامعة ببرلين: «الاتحاد لديه مشكلة: خطر الانهيار الذي يتنامى. الحقيقة المرة هي أن لدينا اتحاداً فيه جزء من السكان، بشكل أساسي في شمال غربي أوروبا، يريدون الخروج منه»، مضيفاً: «إذا كان اتحادنا غير قادر على إلهام أفضل الدول وأكثرها ازدهاراً للانضمام إلى صفوفه، أو اعتماد اليورو، وإذا كان اتحادنا يوشك على أن يفقد بشكل نهائي قوة مثل المملكة المتحدة، فاتحادنا إذن لديه مشكلة جوهرية». واعتبر هوكسترا أن «بريكست» «ليس انتصاراً للندن، ولا لبرلين ولا لباريس، ولا حتى للاهاي. إنه انتصار لموسكو وبكين».

وعدد الوزير الهولندي من بين الدول «الديمقراطية والمزدهرة» المعنية، النرويج وسويسرا، وهما «غير مهتمتين» بالانضمام إلى الاتحاد أو حتى الدنمارك والسويد « اللتان ترفضان اليورو»، واقترح «تغيير المسار» لبناء أوروبا «جديدة وأفضل». وأعرب هوكسترا عن دعمه مشروع الدفاع الأوروبي الذي يسمح ب«تقليص نفقات» الدول، وأيضاً ضرورة تقديم «جبهة موحدة» على الساحة الجيوسياسية.

في السياق نفسه، يعقد قادة الاتحاد الأوروبي ال27 قمة غير رسمية من دون لندن، في مدينة سيبيو الرومانية، غداً لمناقشة مستقبل القارة بعد الخروج البريطاني. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في دعوته الموجهة إلى قادة الاتحاد أمس: «إنهم سيناقشون خلال القمة الخطط الاستراتيجية للاتحاد في السنوات المقبلة، ومكانة أوروبا في العالم»، مضيفاً أن القمة تناقش أيضاً الخطة الاستراتيجية لتوجيه عمل المؤسسات الأوروبية للفترة (2019 - 2024) والتي سيتبناها المجلس الأوروبي في يونيو المقبل.(وكالات)