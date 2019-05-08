«كهرباء دبي» تدعم «سقيا الأمل» بحفر 20 بئراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة في سباق «سقيا الأمل»، أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن دعم الهيئة للمبادرة الرائدة من خلال حفر 20 بئر ماء في المناطق التي تعاني شح مياه الشرب في 7 دول حول العالم هي: بنجلاديش، وبنين، والبرازيل، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وطاجيكستان، يستفيد منها 34,300 شخص.

كما شارك المئات من موظفي الهيئة يتقدمهم الطاير، والنواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس، في ضخ وتعبئة مئات من عبوات المياه لصالح الحملة عبر جهاز ضخ المياه الافتراضي الخاص بسباق «سقيا الأمل» الذي استضافته الهيئة اليوم.

وأعرب الطاير، عن اعتزازه بأن تكون الهيئة من أوائل الجهات التي تشارك في سباق «سقيا الأمل». يشار إلى أن سباق «سقيا الأمل»، يهدف إلى إشراك المجتمع في أعمال العطاء من خلال التبرع بالمياه وإيصالها للمناطق التي تعاني شُحاً في موارد المياه الصالحة للشرب؛ بحيث تشارك المؤسسات في القطاعين العام والخاص عبر موظفيها في هذا السباق الإنساني والتنافس من خلال ضخ أكبر كمية من المياه عبر جهاز تفاعلي افتراضي متنقل، على أن تتبرع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بكمية المياه الإجمالية التي يتم ضخها وإيصالها إلى المجتمعات الأقل حظاً في العالم.