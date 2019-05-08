هذا الموضوع تطبيق Waze يحصل قريباً على ميزة مساعد جوجل الإفتراضي #IO2019 ظهر على التقنية بلا حدود.
عرف تطبيق Waze كأحد التطبيقات الهامة لتوجيه المستخدمين أثناء القيادة من خلال GPS، كما يعمل على إرسال تنبيهات للمستخدمين للتحذير في حالة الحوادث المرورية على الطريق أو الإزدحام، واليوم تؤكد جوجل على جلب مساعدها الإفتراضي لتطبيق Waze خلال الأسابيع المقبلة.
أعلنت شركة جوجل عن دمج مساعدها الإفتراضي في تطبيق Waze خلال الأسابيع المقبلة، ليكون أحدث التطبيقات التي تتوافق في العمل مع مساعد جوجل.
ولقد كانت مميزات وتطورات مساعد جوجل الإفتراضي محور الكثير من إعلانات شركة جوجل اليوم خلال مؤتمر المطوريين، حيث كان تكامل مساعد جوجل الإفتراضي مع تطبيق Waze أحد الإعلانات الهامة اليوم، نظراً لشعبية تطبيق Waze كأحد التطبيقات المميزة في توجيه المستخدمين على الطرق.
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هذا الموضوع تطبيق Waze يحصل قريباً على ميزة مساعد جوجل الإفتراضي #IO2019 ظهر على التقنية بلا حدود.
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