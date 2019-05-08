دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيق Waze يحصل قريباً على ميزة مساعد جوجل الإفتراضي #IO2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

عرف تطبيق Waze كأحد التطبيقات الهامة لتوجيه المستخدمين أثناء القيادة من خلال GPS، كما يعمل على إرسال تنبيهات للمستخدمين للتحذير في حالة الحوادث المرورية على الطريق أو الإزدحام، واليوم تؤكد جوجل على جلب مساعدها الإفتراضي لتطبيق Waze خلال الأسابيع المقبلة.

أعلنت شركة جوجل عن دمج مساعدها الإفتراضي في تطبيق Waze خلال الأسابيع المقبلة، ليكون أحدث التطبيقات التي تتوافق في العمل مع مساعد جوجل.

Advertisements

ولقد كانت مميزات وتطورات مساعد جوجل الإفتراضي محور الكثير من إعلانات شركة جوجل اليوم خلال مؤتمر المطوريين، حيث كان تكامل مساعد جوجل الإفتراضي مع تطبيق Waze أحد الإعلانات الهامة اليوم، نظراً لشعبية تطبيق Waze كأحد التطبيقات المميزة في توجيه المستخدمين على الطرق.

المصدر

هذا الموضوع تطبيق Waze يحصل قريباً على ميزة مساعد جوجل الإفتراضي #IO2019 ظهر على التقنية بلا حدود.