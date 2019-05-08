بمشاركة ولي العهد... الملك سلمان يوافق على 9 قرارات مهمة (صور)

ونشرت وكالة الأنباء السعودية(واس) صورا، قالت إنها ترصد جانبا من الاجتماع، الذي تحدث فيه العاهل السعودي عن العديد من القضايا، خاصة تقديم الخدمات للمعتمرين، وتطرق إلى تبادل التهاني مع قادة الدول الشقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وناقش المجلس الأرقام المالية التي تضمنها التقرير الربع سنوي لأداء الميزانية العامة للدولة وتحسن أداء المالية العامة في ضوء تنفيذ الإصلاحات، وتطرق إلى التقديرات الإيجابية المتمثلة في إعلان وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة على (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ومن بين القرارات التي اتخذها المجلس تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وكومنولث البهاما في مجال خدمات النقل الجوي.

ووافق على اتفاقية تعاون لإنشاء برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بين حكومتي المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ومذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالتيْ الأنباء السعودية والماليزية.

ووافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية (سافيو) في رئاسة أمن الدولة السعودية والمركز الأسترالي لتقارير العمليات والتحليل (أستراك) لتبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم.

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كما وافق على تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، وإضافة ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

ووافق على أن تتولى الهيئة العامة للعقار مباشرة الاختصاصات — المقررة نظاماً — المعهودة إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار.

ووافق المجلس أيضا على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم وتعديل تنظيم المركز الوطني للتخصيص.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، والموافقة على تعديل تنظيم المركز الوطني للتخصيص.