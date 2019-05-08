البنتاجون: حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” ومجموعتها الهجومية فى طريقها إلى الخليج العربي الآن

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صحيفة الخليج الإلكترونية
كشفت المتحدثة باسم البنتاجون لشؤون القيادة الوسطى فى الشرق الأوسط والخليج ريبيكا ريباريتش عن أن حاملة الطائرات “يو أس أس أبراهام لينكولن” ومجموعتها الهجومية التى تتضمن سفن تدخّل ومدمرات عدّة وعددا من المقاتلات، فى طريقها الآن إلى الخليج.
وقالت المتحدثة الأمريكية، إن حاملة الطائرات “لينكولن” أن القيادة الوسطى الأمريكية تلقت مؤشرات حديثة وواضحة بأن هناك تهديدات إيرانية ضد القوات الأمريكية، فى مناطق عدة وفى البحار.
وتتكون مجموعة لينكولن البحرية من حاملة طائرات “يو أس أس أبراهام لينكولن”، وسفينة “يو أس أس ليتى غولف”، وسفينة “يو أس أس باينبريدج”، وسفينة “يو أس أس نيتز”.
وكان مسؤول فى البنتاجون قد قال فى وقت سابق الثلاثاء إن تحريك حاملة الطائرات “يو أس أس أبراهام لينكولن” إلى مياه الخليج قد يشمل وضع أربع قاذفات استراتيجية مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات، وأنه من المرجح أن تكون القاذفات من طراز بي-52.
المصدر: أ.ش.أ
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