شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير الرياض» يوجه رسالة لأهالي العاصمة بشأن الاختناقات المرورية والزحام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجَّه الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، رسالة إلى سكان العاصمة؛ بسبب تذمرهم من الاختناقات المرورية والزحام في الشوارع.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الكاتب عبدالله العريفج، على حسابه في موقع “تويتر”، بعد زيارته للأمير فيصل في مقر الإمارة بالرياض لتهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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وقال أمير الرياض، عن الزحام والاختناقات المرورية: “هذا أمر لا بد منه في أي مجتمع، وأي مدينة تنشأ فيها المشاريع والأعمال الكبرى كما هو موجود الآن على أرض الرياض”.

وأضاف الأمير فيصل بن بدر: أن “الرياض الآن تعتبر ورشة عمل كبرى متكاملة في كل موقع وكل جزء منها”، متمنياً أن تتحقق الأماني وتنجز المشروعات في وقتها وفقاً لما تسير عليه الأمور الآن.

واعتبر أن “هذه المضايقة لصالحهم في المستقبل إن شاء الله، حينما تنتهي هذه المشاريع التي لا تنفذ في الخفاء، وإنما علناً، وهناك مشاريع تحت الأرض كلها يجب أن نعطيها حقها من الاهتمام”.

وتابع قائلاً: “سبق في اجتماعات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن طلبتُ من أهالي الرياض أن يعطونا فرصاً وأن يتجاوزوا عما يشعرون به ويحسونه من مضايقات”.