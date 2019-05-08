شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف العمانية تعلن إشهار إسلام 50 شخصا من مختلف الجنسيات بالسلطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع مقدم شهر رمضان، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فى سلطنة عمان، عن إشهار 49 شخصا من مختلف الجنسيات، إسلامهم فى السلطنة.





ونشرت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على "تويتر" صورة للإعلان الصادر عن وزارة الأوقاف العمانية، التى اعتبرت فى بيانها أن ذلك جاء تتويجا للجهود التى تبذلها الوزارة ممثلة بدائرة التعريف بالإسلام من خلال عملها ودورها المتواصل فى نشر الثقافة الإسلامية وتوعية الجاليات غير المسلمة للدخول فى الإسلام من خلال إقامة البرامج التوعوية والإرشادية.

وبحسب بيان صادر عن السفارة العمانية فى مصر-تلقت الخليج 365 نسخة منه- إنه أسلم من الجنسية الأوغندية 18 امرأة، ومن الجنسية الفلبينية 11 رجلا و 3 نساء، ومن الجنسية السريلانكية 5 نساء، و3 نساء من الجنسية التنزانية .

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كما أسلم من الجنسية النيجيرية 3 نساء، ومن الجنسية الهندية رجل وامرأة، ومن جنسيات أخرى 5 أشخاص .

ويواصل مكتب الإفتاء ممثلا فى دائرة التعريف بالإسلام والتبادل الثقافى بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، نشاطه وجهوده المستمرة فى التوعية الدينية ومتابعة وتوثيق وإصدار وثائق الداخلون فى الإسلام .