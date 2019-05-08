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وأكدت الخطوط السعودية أن "ما حصل كان ظرفا استثنائيا يعود للأوضاع التشغيلية غير الاعتيادية التي أثرت على مسار بعض الرحلات خلال الأيام الماضية"، ونفت الشائعات التي قالت أن هناك إضراب بالشركة، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ".
Twitter/Bordng12
وأشارت إلى "أنه تم تفعيل غرفة الطوارئ لإعداد خطة للتعامل مع هذا الظرف، والعمل على إعادة الرحلات إلى وضعها الطبيعي، كما تم تشكيل فريق يعمل على مدار الساعة لتقييم ماحدث وتعويض الضيوف المتضررين من إلغاء أو تأخر بعض الرحلات حسب الأنظمة المعتمدة".
وأوضحت أنه "لا صحة مطلقا لما تروجه بعض المعرفات المشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات حول الموضوع، مجددة اعتذارها لضيوفها".
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية السعودية ترد على الشائعات وتكشف حقيقة إضراب موظفيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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