شكرا لقرائتكم خبر عن موثق حادث «طعن مواطن» على طريق الساحل يكشف تفاصيل صادمة: «هددونا بالذبح» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تحدث موثق مقطع اعتداء شابين على ثالث في طريق الساحل بمكة المكرمة عن ملابسات الواقعة، كاشفاً تفاصيل صادمة بعد محاولته التدخل لفض الاشتباك.

وقال الشاب إنه شاهد الحادث خلال مروره وعائلته على الطريق وعندما حاول فض النزاع، أطلق أحد الشبان الرصاص في الهواء؛ تحذيراً للمتواجدين بعدم الاقتراب قائلاً: “والله لأذبحنكم كلكم؛ ما جعله يعود إلى مركبته وتوثيق الحادث بكاميرا هاتفه، وإبلاغ الجهات الأمنية”.

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وأضاف أنه بادر لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب بعدما فرَّ الجناة، مشيراً إلى أنه طبيب في أحد المستشفيات المعروفة، مضيفاً: “ظهر المصاب مبدئياً بطعنتين نافذتين، فأغلقت المنطقة التي كانت تنزف”.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الشابين، وفتحت تحقيقاً معهما؛ للوقوف على ملابسات ودوافع ارتكاب الواقعة.

وكانت مغردون قد تداولوا مقطع فيديو على نطاق واسع، ظهر فيه مواطنان يستقلان مركبة من نوع “هايلوكس” يعتديان على مواطن ملقى على جانب الطريق بالطعن والضرب.

وظهر المعتديان ممسكين بسلاح ناري وأبيض ليتمكنا بعدها من الفرار من موقع الجريمة، وترك المعتدى عليه ينزف على الطريق.