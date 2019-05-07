شكرا لقرائتكم خبر عن «شجاعة ممرضة» تنقذ طفلاً من الموت غرقاً بحائل.. 4 دقائق رعب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حائل:

أنقذت ممرضة في حائل طفلاً في السنة الثانية من عمره، من الموت غرقاً، بعد سقوطه بمسبح إحدى الاستراحات جنوب حائل، وذلك بعد أن مكث الطفل ما يقارب من 4 دقائق أو أكثر تحت الماء.

وتمكنت الممرضة من إنقاذ الطفل بعد أن ألقت بنفسها داخل مسبح، ونجحت في إخراجه وحمله والانطلاق به سيراً على أقدامها إلى مستوصف الساهر القريب من الاستراحة وتم عمل الإسعافات الأولية له التي أعادت له نبض الحياة من جديد.

وقدم والد الطفل الشكر للممرضة مؤكداً أنه غير قادر على التعبير عن هذا العمل البطولي الذي قامت به وتكلل بإنقاذ طفله بتوفيق الله.