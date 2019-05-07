شكرا لقرائتكم خبر عن «شجاعة ممرضة» تنقذ طفلاً من الموت غرقاً بحائل.. 4 دقائق رعب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - حائل:
أنقذت ممرضة في حائل طفلاً في السنة الثانية من عمره، من الموت غرقاً، بعد سقوطه بمسبح إحدى الاستراحات جنوب حائل، وذلك بعد أن مكث الطفل ما يقارب من 4 دقائق أو أكثر تحت الماء.
وتمكنت الممرضة من إنقاذ الطفل بعد أن ألقت بنفسها داخل مسبح، ونجحت في إخراجه وحمله والانطلاق به سيراً على أقدامها إلى مستوصف الساهر القريب من الاستراحة وتم عمل الإسعافات الأولية له التي أعادت له نبض الحياة من جديد.
وقدم والد الطفل الشكر للممرضة مؤكداً أنه غير قادر على التعبير عن هذا العمل البطولي الذي قامت به وتكلل بإنقاذ طفله بتوفيق الله.
كانت هذه تفاصيل خبر «شجاعة ممرضة» تنقذ طفلاً من الموت غرقاً بحائل.. 4 دقائق رعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.