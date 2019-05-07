شجاعة استثنائية لمضيفة روسية تنقذ العديد من الركاب في حادث "سوخري"

تعرض إحدى الطائرات الروسية لحادث مروع، تسبب في مصرع 41 شخصا، جراء حريق اندلع في طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" التابعة لشركة "أيرفلوت" الروسية.

ومنذ هذا الحين أصبحت الحادثة حديث الصحف الأجنية، ولعل أكثر ما حاولت الصحف التركيز عليه هو المضيفة الروسية تاتيانا كاساتكينا، والتي أظهرت شجاعة إنسانية استثنائية.

ذكرت الصحف أن دور تاتيانا تخطى كونها مضيفة في طائرة إلى مساعد الركاب على الفرار من الطائرة والنيران، وأظهرت شجاعة في إنقاذ الركاب بالتعاون مع أفراد الطاقم، بالإضافة إلى رباطة جأشها وومهراتها بعد الحريق الكبير الذي اندلع في مؤخرة الطائرة.

وتسابقت الصحف الروسية بحسب "روسيا اليوم" على إجراء لقاءات إعلامية معها للحديث عن ذلك اليوم، وكيفية مساعدتها للركاب، وذلك بعد الإشادة بها من قبل مستخدمين كذلك، ومن بينهم Corbyn Hater الذي كتب "يا لها من بطلة. وهي جميلة جدا"، وقال آخر باسم مستعار charm quark: "هذه المضيفة هي البطلة".

Advertisements

ولا تقف الإثنائات عليها ففال المعلق Vanov، "أنت البطلة الحقيقية. ونشكرك للشجاعة والمهارة أثناء إنقاذ أكبر عدد ممكن من الركاب"، ومن وجهة نظر Donkey Hotey تستحق المضيفة الروسية مكافأة.

وروت تاتيانا ما حدث في ذلك اليوم المشؤوم داخل الطاشرة حيث قالت "بدأ الجميع بالقفز من مقاعدهم عندما كانت سرعة الطائرة عالية، ووقع هذا بشكل سريع، لم تكن هناك نيران بل كان هناك دخان أسود. وبعد أن فتحت الباب بقدمي بدأت بإخراج الركاب، وآخر الركاب زحفوا من الطائرة".

وتحدث أحد الركاب عن شجاعة تاتيانا وقال إنها انقذته في ذلك اليوم، حيث قال "لقد كانت تقف داخل الطائرة المليئة بالدخان وفي الظلام. وأخرجت الناس وساعدتهم على النزول من الطائرة".